Азарёнок: последний шанс для белорусской деревни – Батька Лукашенко

Какая она – белорусская мечта? Почему Александр Лукашенко – последний шанс для возрождения нашей деревни? Смотрите в новой серии проекта Григория Азаренка «Слово и дело». «Разве ж приходило кому в голову проехаться по Беларуси?»

Григорий Азаренок, СТВ:

«До чего земля большая, необъятная земля. И была б она чужая чья-нибудь, а то своя». Это Твардовский, великий поэт. Так то великое поколение понимало Родину. Свою огромную, необъятную, великую, сильную, мощную, гигантскую Родину. «И была б она чужая чья-нибудь, а то своя». Здравствуйте, это программа «Слово и дело». Меня зовут Григорий Азаренок, и я пришел с вами поговорить. Григорий Азаренок:

Гоголь писал: «Надо проехаться по России». Писал это в самой своей заветной, самой пронзительной книге «Выбранные места из переписки с друзьями», как завещание писал. Почему это было очень актуально? Да потому что аристократы и элита предпочитали сорить деньгой в Баден-Баденах, лечить почки в Риме и путали туризм с эмиграцией в Париже. Карамзина называли Колумбом России. Почему? Да потому что никому и в голову не могло прийти поехать в Вятку, Новгород, Тверь, Ростов или Тамбов. И вот прошло 200 лет. Что изменилось? Разве ж у нас не знают наизусть все отели и пляжи турецкого побережья? Разве ж у нас не молились на шенген, мечтая оказаться в Болгарии хоть на недельку? Разве ж приходило кому в голову проехаться по Беларуси? А послушайте названия. Это же поэма. Пинск, Лоев, Брагин, Хойники, Миоры, Браслав, Житковичи, Червень, Свислочь, Ганцевичи, Шклов, Березино – тысячи названий. И каждое уникальное. За каждым – история людей, душа, судьбы, земля. Тысячелетняя мечта белоруса – своя земля. «І так гарнула, так хіліла к сабе і лесам, і лугамі, і старасвецкімі дубамі. Ды што краса без уладання? Адна пустое парыванне». Это Якуб Колос, его великая поэма «Новая земля». Об этом же и «Раскиданное гнездо» Купалы, об этом вся спрадвечная песня белорусов – «Своя земля». Которой никогда не было. «Усё гэта – скарбы чужаніцы, магната князя Радзівіла. А ты, покуль ёсць рух і сіла, служы панам, збірай іх крошкі. І ведай цёмныя дарожкі батрацкай долі да магілы. Служы пакорныя пахілы, служы за панскага агрызка і заўжды гніся нізка-нізка». «Что такое доля Президента, как не пахота?»

Григорий Азаренок:

Но вот пришло наше время. Белорусы нашли, бог дал нашей земле крестьянского царя, вождя, Батьку. Кстати, сравните по социальному происхождению Лукашенко и его противников. Там крестьян нет, бесклассовые перебежчики советской номенклатуры, разночинцы, так называемые «синие воротнички», модные профессии, которые исчезают и появляются с каждым новым сезоном, как женское белье. А вот живет земля тружеником. И неслучайно архетипными кадрами с ним стало посещение Полесья, разговор с мужиками под дубом. Надо было, чтобы эти люди, люди корня, люди земли, признали в нем своего. И они признали. Но что такое доля Президента, как не пахота? В жару, в зной, в пыли, да своими руками, своим горбом. Вот так и наш Батька пашет каждый день. Кто-то из беглых недавно вспоминал, что однажды жал ему руку, и она оказалась вдвое больше, чем у будущего предателя. Конечно, это руки труженика, руки пахаря. И оттуда идет жизнь. Из деревни, из села. Оттуда идут хлеб, молоко, мясо. Там можно бегать босиком и набираться силы от земли. Да, трагедия нашей деревни XX века закономерна. Нужен был большой скачок, большая индустриализация. Нужно было за 10 лет пробежать расстояние в 100, иначе бы нас смяли. Потому миллионы и миллионы держава вытянула из деревни. Строить города и стоять у гигантских горячих печей, лить металл и добывать руду. А посмотрите хронику Великой Отечественной – ведь это не только бои, это огромный путь. Та же пашня – пройти на своих двоих от Волги до Берлина, на себе протащить эти гаубицы. Это могли сделать только крестьяне. Тащили, тащили, тащили. «Последний шанс для деревни – Батька Лукашенко»

Григорий Азаренок:

Потом были во многом безумные лысенковские причуды и хрущевские укрупнения или разделения. И писатели-деревенщики отпели деревню, и ее уклад, и ее быт. Василий Белов называл его «ладом». И это больше, чем непонятное слово «гармония». Лад – это когда каждая вещь на своем месте. Лад – это смех множества детишек. Лад – это расцветающий сад. Лад – это жаркая печь. Лад – это в ладу с богом жизнь. Все это отпели. А потом новый удар по деревне. Глобализм, технологии, реклама, мода, тренды, гламур, соцсети. Ведь часто у нас в глубинке и рабочее место есть, и школа, и бассейн, и дискотека, и спортзал, а бегут. Бегут, потому что глобальные стандарты моды и правильного поведения успешной жизни не сочетаются с простором и речкой. Если вы побываете в аэропорту и возьмете глянцевый журнал об успешных людях, там не будет бабушки в платочке, там не будет разухабистого деревенского парня за комбайном. Там будет лощеный, в моднейшем с отливом костюме мужчина с легкой небритостью и черными кудряшками, модно залитыми лаком. И это стандарт успеха, модель поведения. Это транслируют инстаграмы и клипы. Это сейчас снимают в дорогом кино. Последний шанс для деревни – Батька Лукашенко. На его малой родине от него прозвучал сердечный клич: бегите от каменных джунглей, спасайтесь, спасайте семьи, спасайте детей – бегите к ладу!