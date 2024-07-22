Белорусские аграрии преодолели 3-миллионный рубеж по намолоту зерна

Уборочная кампания вошла в решающую стадию. Аграрии уже преодолели знаковый рубеж по намолоту в 3 миллиона тонн зерна с учетом рапса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Качественно убрать урожай – такую задачу поставил Александр Лукашенко в ходе селекторного совещания. С начала этой недели по всем вопросам, которые были подняты во Дворце Независимости, будет контроль за исполнением.

Самый весомый вклад в общий каравай пока у Брестской области. За первым регионом по валовому сбору зерна следуют Минская и Гродненская области. Комбайны в основном заняты на полях с яровым ячменем, озимой рожью, пшеницей, тритикале, овсом, зернобобовыми и озимым рапсом. Последней культуры собрано уже 897 тысяч тонн. Параллельно идет заготовка кормов, другие массовые работы.

Урожай в этом году небывалый. Соблюдение технологий и дисциплина важны, чтобы собрать его без потерь. Нужны высокая организация работ, хорошая мотивация аграриев и железная дисциплина. На это ориентирует Президент.