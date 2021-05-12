За что вам стыдно? Тамара Гвердцители ответила на 10 откровенных вопросов

Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» Тамара Гвердцители, певица, народная артистка России и Грузии, ответила на несколько неожиданных вопросов.
Ольга Коршун, ведущая:
Как вы относитесь к критике?
Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» Тамара Гвердцители, певица, народная артистка России и Грузии, ответила на несколько неожиданных вопросов.
Ольга Коршун, ведущая:
Как вы относитесь к критике?
Тамара Гвердцители, певица, народная артистка России и Грузии:
Взволнованно.
Ольга Коршун:
Ваша слабость?
Тамара Гвердцители:
Хочу казаться сильной и решительной.
Ольга Коршун:
Можно ли простить предательство?
Тамара Гвердцители:
Нет.
Ольга Коршун:
В какую эпоху хотели бы жить?
Тамара Гвердцители:
В дореволюционной Грузии.
Ольга Коршун:
За что вам стыдно?
Тамара Гвердцители:
За то, что я когда-то кому-то не смогла помочь.
Ольга Коршун:
Горькая правда или ложь во благо?
Тамара Гвердцители:
Сложно очень. Иногда ложь во благо, она уместна.
Ольга Коршун:
Человек, который изменил для вас все?
Тамара Гвердцители:
Мишель Легран.
Ольга Коршун:
Есть люди, которых вы остерегаетесь?
Тамара Гвердцители:
Да.
Ольга Коршун:
Момент, в который вам бы сейчас хотелось вернуться?
Тамара Гвердцители:
В Париж, когда я туда приехала молодой и неопытной певицей.
Ольга Коршун:
Талантливыми рождаются или становятся?
Тамара Гвердцители:
Талантами рождаются, это Божий дар, а трудолюбие проявляет талант.
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