За что вам стыдно? Тамара Гвердцители ответила на 10 откровенных вопросов

Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» Тамара Гвердцители, певица, народная артистка России и Грузии, ответила на несколько неожиданных вопросов. Ольга Коршун, ведущая:

Как вы относитесь к критике?

Тамара Гвердцители, певица, народная артистка России и Грузии:

Взволнованно. Ольга Коршун:

Ваша слабость? Тамара Гвердцители:

Хочу казаться сильной и решительной. Ольга Коршун:

Можно ли простить предательство? Тамара Гвердцители:

Нет.

Ольга Коршун:

В какую эпоху хотели бы жить? Тамара Гвердцители:

В дореволюционной Грузии. Ольга Коршун:

За что вам стыдно? Тамара Гвердцители:

За то, что я когда-то кому-то не смогла помочь. Ольга Коршун:

Горькая правда или ложь во благо?

Тамара Гвердцители:

Сложно очень. Иногда ложь во благо, она уместна. Ольга Коршун:

Человек, который изменил для вас все? Тамара Гвердцители:

Мишель Легран. Ольга Коршун:

Есть люди, которых вы остерегаетесь? Тамара Гвердцители:

Да.