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За что вам стыдно? Тамара Гвердцители ответила на 10 откровенных вопросов

12 мая 2021 09:43
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Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» Тамара Гвердцители, певица, народная артистка России и Грузии, ответила на несколько неожиданных вопросов.

Ольга Коршун, ведущая:
Как вы относитесь к критике?

За что вам стыдно? Тамара Гвердцители ответила на 10 откровенных вопросов-1

Тамара Гвердцители, певица, народная артистка России и Грузии:
Взволнованно.

Ольга Коршун:
Ваша слабость?

Тамара Гвердцители:
Хочу казаться сильной и решительной.

Ольга Коршун:
Можно ли простить предательство?

Тамара Гвердцители:
Нет.

За что вам стыдно? Тамара Гвердцители ответила на 10 откровенных вопросов-4

Ольга Коршун:
В какую эпоху хотели бы жить?

Тамара Гвердцители:
В дореволюционной Грузии.

Ольга Коршун:
За что вам стыдно?

Тамара Гвердцители:
За то, что я когда-то кому-то не смогла помочь.

Ольга Коршун:
Горькая правда или ложь во благо?

За что вам стыдно? Тамара Гвердцители ответила на 10 откровенных вопросов-7

Тамара Гвердцители:
Сложно очень. Иногда ложь во благо, она уместна.

Ольга Коршун:
Человек, который изменил для вас все?

Тамара Гвердцители:
Мишель Легран.

Ольга Коршун:
Есть люди, которых вы остерегаетесь?

Тамара Гвердцители:
Да.

За что вам стыдно? Тамара Гвердцители ответила на 10 откровенных вопросов-10

Ольга Коршун:
Момент, в который вам бы сейчас хотелось вернуться?

Тамара Гвердцители:
В Париж, когда я туда приехала молодой и неопытной певицей.

Ольга Коршун:
Талантливыми рождаются или становятся?

Тамара Гвердцители:
Талантами рождаются, это Божий дар, а трудолюбие проявляет талант.

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# Музыка # общество # Тамара Гвердцители # Ольга Коршун # Фотофакт

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