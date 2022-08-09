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Суд по делу о захвате власти в Беларуси: существовал замысел переподчинить МВД армии

09 августа 2022 15:31
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Новости Беларуси. Новые подробности военного мятежа, который готовили заговорщики в Беларуси, озвучили 9 августа в Минском областном суде. Напомним, на скамье подсудимых пять человек: Юрий Зенкович, Александр Федута, Григорий Костусев, Ольга Голубович и Денис Кравчук, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Суд по делу о захвате власти в Беларуси: существовал замысел переподчинить МВД армии-1

Показания в суде дает основной фигурант и организатор – Юрий Зенкович. Долгое время он жил и работал за границей. В Беларусь из США вернулся специально для реализации плана «Тишина» – это устранение Президента, военный мятеж и захват зданий. За финансированием своих преступных замыслов Зенкович обращался даже к Тихановской. Также в числе потенциальных спонсоров были украинский олигарх Коломойский и сбежавший экстремист Прокопьев.

Также гособвинитель огласил протоколы оперативно-розыскных мероприятий. В одном из них была зафиксирована беседа между Зенковичем и «силовиком» Журавским, состоявшаяся во второй половине февраля 2021 года. Она была посвящена идее переподчинения МВД армии.

Суд по делу о захвате власти в Беларуси: существовал замысел переподчинить МВД армии-4

В ходе заговора рассматривался также вопрос возобновления деятельности военной прокуратуры и военной юстиции. При этом Зенкович постоянно ссылался на существующий американский опыт, а в роли советников у него якобы выступали некоторые «беглые» силовики.

Признал вину в полном объеме. Зенкович с сообщниками планировал убийство Президента – это подтвердили аудиозаписи. Подробнее здесь.

# Судебная система Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Юрий Зенкович # Александр Федута # Григорий Костусев # Ольга Голубович # Денис Кравчук # Светлана Тихановская # Иван Журавский # Фотофакт

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