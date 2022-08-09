Суд по делу о захвате власти в Беларуси: существовал замысел переподчинить МВД армии

Новости Беларуси. Новые подробности военного мятежа, который готовили заговорщики в Беларуси, озвучили 9 августа в Минском областном суде. Напомним, на скамье подсудимых пять человек: Юрий Зенкович, Александр Федута, Григорий Костусев, Ольга Голубович и Денис Кравчук, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Показания в суде дает основной фигурант и организатор – Юрий Зенкович. Долгое время он жил и работал за границей. В Беларусь из США вернулся специально для реализации плана «Тишина» – это устранение Президента, военный мятеж и захват зданий. За финансированием своих преступных замыслов Зенкович обращался даже к Тихановской. Также в числе потенциальных спонсоров были украинский олигарх Коломойский и сбежавший экстремист Прокопьев.

Также гособвинитель огласил протоколы оперативно-розыскных мероприятий. В одном из них была зафиксирована беседа между Зенковичем и «силовиком» Журавским, состоявшаяся во второй половине февраля 2021 года. Она была посвящена идее переподчинения МВД армии.