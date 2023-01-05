В Испании из-за небывалой жары закрыли горнолыжные курорты

Новости Испании. Шорты, майка, солнцезащитные очки. На севере Испании жители и туристы сейчас выбирают именно такие вещи из гардероба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новый год принес в регион небывалые +25. В последние дни немного похолодало, но температура остается, скорее, летней, чем привычной для этой поры года. Из-за аномалии пришлось закрыть три крупных горнолыжных курорта. Причина очевидна – отсутствие снега. По данным национального метеоагентства Испании, сейчас температура в стране на 7 градусов выше нормы. Это позволяет открыть пляжный сезон на южном побережье Средиземного моря.