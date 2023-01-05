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В Испании из-за небывалой жары закрыли горнолыжные курорты

05 января 2023 08:24
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Новости Испании. Шорты, майка, солнцезащитные очки. На севере Испании жители и туристы сейчас выбирают именно такие вещи из гардероба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Испании из-за небывалой жары закрыли горнолыжные курорты-1

Новый год принес в регион небывалые +25. В последние дни немного похолодало, но температура остается, скорее, летней, чем привычной для этой поры года. Из-за аномалии пришлось закрыть три крупных горнолыжных курорта. Причина очевидна – отсутствие снега. По данным национального метеоагентства Испании, сейчас температура в стране на 7 градусов выше нормы. Это позволяет открыть пляжный сезон на южном побережье Средиземного моря.

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# Погода # общество # Новости Испании # Фотофакт

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