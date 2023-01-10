«Суд отказал в восстановлении на работу». Почему некоторые наниматели вне закона? Разберётся «Народный контроль»

Всем стоять! Это ограбление!
Всем стоять! Это ограбление!
Приходим мы на работу, а нас закрывают там, выключают свет. Сидим – налоговая идет. Мы сидим час, полтора, два. Ну сколько можно? Нам говорят: уходите, два дня не выходите, пока мы вам не позвоним.
Как две полоски перечеркивают целую карьеру?
Юрист все время стоял на своем, чтобы уволить. Они не рассматривали дело, чтобы восстановить меня.
И почему Фемида закрыла глаза на тех, кому так хочется узреть правду?
– Суд отказал мне в восстановлении на работу.
– Почему?
– Посчитал, что коллективный договор является несостоятельным.
Наниматель вне закона. «Народный контроль» включает режим ревизии уже в пятницу, 13 января, в 20:40 на СТВ.
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