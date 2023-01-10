«Суд отказал в восстановлении на работу». Почему некоторые наниматели вне закона? Разберётся «Народный контроль»

Приходим мы на работу, а нас закрывают там, выключают свет. Сидим – налоговая идет. Мы сидим час, полтора, два. Ну сколько можно? Нам говорят: уходите, два дня не выходите, пока мы вам не позвоним.

Юрист все время стоял на своем, чтобы уволить. Они не рассматривали дело, чтобы восстановить меня.

И почему Фемида закрыла глаза на тех, кому так хочется узреть правду?