Каждый хотя бы раз сталкивался с человеком, который набрал кредитов, и теперь ему не на что жить. Кто-то скажет: всему виной финансовая неграмотность. Но множество людей справляются с выплатами, не влезая в долги. Может, причина кроется в чем-то другом?

Алексей Потапович, провокативный психолог:

Кредитную зависимость можно сравнить с алкоголизмом на самом деле. Во-первых, что такое алкоголь, другие вещества и кредиты? Это что-то, что дает человеку быструю эмоцию. Если алкоголь позволяет уйти от реальности за счет затуманивания сознания, то кредит позволяет уйти от реальности за счет ощущения себя чуть лучше, чем он есть на самом деле.

Нелли Куприянович, психолог:

Любая зависимость основана на инфантильной детской позиции. Это когда человек на эмоциях, без ответственности принимает какие-то решения. Кредитная зависимость также основана на эмоциональных решениях. Для одних кредит – удобная вещь, которая помогает решить некоторые финансовые трудности, но вот для других – целая катастрофа. Психологи утверждают, что причина кроется в расстройстве, которое напрямую заставляет потреблять больше финансовых продуктов.

Нелли Куприянович:

Кредитная зависимость – это снежный ком. Когда человек берет что-то одно в кредит, потом второе, он понимает, что может получать больше блага меньшими затратами. Человек начинает набирать много всего, пока кредитная линия ему открыта, и в какой-то момент это становится снежным комом. Человек становится зависимым от этих выплат в банке, но он не может остановиться, чтобы снова не брать кредиты. Алексей Потапович:

Человек не понимает, что он все равно за это заплатит, потому что в его голове он обманул систему, он заплатил те деньги, которых у него нет. Кредитная зависимость – это не болезнь, ее никак не вылечить, ее можно проработать. Это психологический симптом, который является проявлением другого более серьезного расстройства. А это серьезное расстройство заключается в том, что человек привык перекладывать ответственность на других.

Нелли Куприянович:

Я тоже пользуюсь кредитными историями. Но как я к этому подхожу? Я оцениваю, смогу ли я сейчас купить эту вещь, хватает ли у меня финансов для безболезненного приобретения какого-то товара. Если да, тогда я разрешаю себе купить эту вещь в рассрочку, потому как деньги, которые у меня сейчас есть, могут принести дополнительные блага.