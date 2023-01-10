«Я пообщалась с ними, и такой душевный подъём». Кочанова посетила дом-интернат для пенсионеров и инвалидов

Новости Беларуси. Теплые слова и подарки 10 января принимали в доме-интернате для пенсионеров и инвалидов в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Навестить его постояльцев приехала спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова. Она поблагодарила всех, кто долгие годы трудился и отстраивал Беларусь в мирное время, а сейчас в силу возраста и здоровья находится на реабилитации и набирается сил. От Совета Республики сертификат на покупку необходимого оборудования вручили дому-интернату.

В его стены людей привели разные жизненные обстоятельства. У некоторых есть дети, но они далеко за границей. И ответственность за их достойную старость взяло на себя государство. Привнести же праздник в зимние будни должна добрая акция «От всей души». На лицах тех, кому адресованы забота и внимание, искренние улыбки. Как известно, яркие эмоции только прибавляют здоровья и долголетия.

Андрей Шамко, проживающий в доме-интернате для пенсионеров и инвалидов:

От души люди это делали, было видно. Поэтому настроение было очень хорошее. Хоть в пляс иди. Но пока только могу на одной ноге попрыгать.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Я рада тому, что вместе дети, волонтеры, все те, кто свою частичку сердца, тепла дарит этим замечательным людям. Сегодня такое прекрасное настроение. Я пообщалась с ними, и такой душевный подъем, не передать словами. Это надо нам всем, это наша обязанность. Наша гордость – эти люди. Поэтому низкий им поклон за все, что они сделали для нашей страны, для нашего народа.

Наталья Зычкова, директор дома-интерната для пенсионеров и инвалидов:

В таком возрасте, если вы видели, как люди переживают, когда к ним приезжают люди высокого уровня, которые поговорят, просто пожмут руку, похлопают по плечу, скажут доброе слово. Это иногда очень важно. И очень почетно. И люди к этому готовятся.

Валерий Вороницкий, глава администрации Партизанского района Минска:

Эта акция очень важна, многое делается в республике. И у нас сегодня на территории Партизанского района проживает около 25 тысяч людей пожилого возраста, которые получают пенсию, которые внесли неоценимый вклад в развитие не только нашего района, но и города Минска. И в целом республики. Это уникальные люди. И в нынешнее время молодое поколение, мы должны ежедневно высказывать слова благодарности.