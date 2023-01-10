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«Я пообщалась с ними, и такой душевный подъём». Кочанова посетила дом-интернат для пенсионеров и инвалидов 

10 января 2023 11:29
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Новости Беларуси. Теплые слова и подарки 10 января принимали в доме-интернате для пенсионеров и инвалидов в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Я пообщалась с ними, и такой душевный подъём». Кочанова посетила дом-интернат для пенсионеров и инвалидов -1

Навестить его постояльцев приехала спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова. Она поблагодарила всех, кто долгие годы трудился и отстраивал Беларусь в мирное время, а сейчас в силу возраста и здоровья находится на реабилитации и набирается сил. От Совета Республики сертификат на покупку необходимого оборудования вручили дому-интернату.

«Я пообщалась с ними, и такой душевный подъём». Кочанова посетила дом-интернат для пенсионеров и инвалидов -4

В его стены людей привели разные жизненные обстоятельства. У некоторых есть дети, но они далеко за границей. И ответственность за их достойную старость взяло на себя государство. Привнести же праздник в зимние будни должна добрая акция «От всей души». На лицах тех, кому адресованы забота и внимание, искренние улыбки. Как известно, яркие эмоции только прибавляют здоровья и долголетия.

«Я пообщалась с ними, и такой душевный подъём». Кочанова посетила дом-интернат для пенсионеров и инвалидов -7

Андрей Шамко, проживающий в доме-интернате для пенсионеров и инвалидов:
От души люди это делали, было видно. Поэтому настроение было очень хорошее. Хоть в пляс иди. Но пока только могу на одной ноге попрыгать.

«Я пообщалась с ними, и такой душевный подъём». Кочанова посетила дом-интернат для пенсионеров и инвалидов -10

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Я рада тому, что вместе дети, волонтеры, все те, кто свою частичку сердца, тепла дарит этим замечательным людям. Сегодня такое прекрасное настроение. Я пообщалась с ними, и такой душевный подъем, не передать словами. Это надо нам всем, это наша обязанность. Наша гордость эти люди. Поэтому низкий им поклон за все, что они сделали для нашей страны, для нашего народа.

«Я пообщалась с ними, и такой душевный подъём». Кочанова посетила дом-интернат для пенсионеров и инвалидов -13

Наталья Зычкова, директор дома-интерната для пенсионеров и инвалидов:
В таком возрасте, если вы видели, как люди переживают, когда к ним приезжают люди высокого уровня, которые поговорят, просто пожмут руку, похлопают по плечу, скажут доброе слово. Это иногда очень важно. И очень почетно. И люди к этому готовятся.

«Я пообщалась с ними, и такой душевный подъём». Кочанова посетила дом-интернат для пенсионеров и инвалидов -16

Валерий Вороницкий, глава администрации Партизанского района Минска:
Эта акция очень важна, многое делается в республике. И у нас сегодня на территории Партизанского района проживает около 25 тысяч людей пожилого возраста, которые получают пенсию, которые внесли неоценимый вклад в развитие не только нашего района, но и города Минска. И в целом республики. Это уникальные люди. И в нынешнее время молодое поколение, мы должны ежедневно высказывать слова благодарности.

«Я пообщалась с ними, и такой душевный подъём». Кочанова посетила дом-интернат для пенсионеров и инвалидов -19

Среди тех, кто проживает в доме-интернате для пенсионеров и инвалидов – люди разных возрастов: всего 22 самой младшей, а рекорд долгожительства – 103 года.

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# Благотворительная акция # общество # Андрей Шамко # Наталья Кочанова # Наталья Зычкова # Валерий Вороницкий # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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