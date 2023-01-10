Это новшество для Беларуси. Как сейчас можно пройти диспансеризацию?

Не упустить диагноз, выявить болезнь на ранней стадии. В поликлиниках страны открылись кабинеты диспансеризации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это новшество для Беларуси. Такой медицинский осмотр не одно и то же, что и обязательное прохождение профессиональной медкомиссии.

В первую очередь диспансеризация населения направлена на профилактику заболеваний. Разработана специальная анкета для выявления факторов риска у пациента к тем или иным недугам. Речь о сахарном диабете, онкологических, сердечно-сосудистых и хронических заболеваниях легких. При необходимости медики назначат дополнительные исследования. На диспансеризацию можно записаться через регистратуру. Приглашать жителей будут поликлиники по телефону и письменно по почте. Те, кому до 39 лет, должны проходить диспансеризацию раз в три года, старше 40 – ежегодно. По итогам пациенту выдадут выписку, которая будет основанием для освобождения от работы с сохранением заработной платы.

Татьяна Санукевич, заместитель начальника главного управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Беларуси:

Мы выявляем фактор риска, определяем уровень заболеваемости на ранних этапах, подбираем терапию. Не все факторы риска переходят в развитие заболевания. Есть факторы риска, которые при правильном проведении профилактической направленности по ведению здорового образа жизни можно нивелировать, и он не разовьет заболевание на ранних этапах.

До нового года новшество апробировали в качестве пилотного проекта в четырех поликлиниках Гродненской, Минской областей и столицы. Эксперимент оказался эффективным.