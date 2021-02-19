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«Чтобы пациент имел равные возможности получения специализированной помощи». Аппарат КТ установили в Берёзовском районе

19 февраля 2021 16:51
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Новости Беларуси. В Березовской районной больнице 19 февраля запустили новый аппарат КТ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он стал третьим в Брестском регионе, закупленным по линии борьбы с COVID-19. 

«Чтобы пациент имел равные возможности получения специализированной помощи». Аппарат КТ установили в Берёзовском районе-1

Медицинское оборудование меньше чем за минуту проводит скрининг всего организма. У врачей перед глазами 3D-модель органов. Десятки снимков позволяют увидеть малейшую патологию.  

«Чтобы пациент имел равные возможности получения специализированной помощи». Аппарат КТ установили в Берёзовском районе-4

Особенно это важно для выявления онкологии, нарушений системы кровообращения, поражений легких, в том числе коронавирусом. В Березовском районе проживает больше шестидесяти тысяч человек.

«Чтобы пациент имел равные возможности получения специализированной помощи». Аппарат КТ установили в Берёзовском районе-7

Раньше за медицинской помощью такого уровня приходилось обращаться в клиники Бреста.  

«Чтобы пациент имел равные возможности получения специализированной помощи». Аппарат КТ установили в Берёзовском районе-10

Николай Целуйко, врач-рентгенолог Березовской центральной районной больницы:
Потенциал у этого аппарата огромен, можно исследовать и находить не только ту же самую коронавирусную инфекцию, а также просматривать головной мозг на травмы, ушибы. Можно определить, есть ли у человека гематомы и нуждается ли он в оперативном лечении.  

«Чтобы пациент имел равные возможности получения специализированной помощи». Аппарат КТ установили в Берёзовском районе-13

Дмитрий Чередниченко, заместитель министра здравоохранения Беларуси:
Для нас вообще важно по республике – 12 межрайонных центров, которые должны иметь компьютерный томограф, в идеале еще магнитно-резонансный томограф, ультразвуковые аппараты экспертного класса. Все это необходимо для того, чтобы успеть в так называемый «золотой час», где бы ни находился пациент – в Минске или же в районном центре, он имел равные возможности получения специализированной помощи.  

«Чтобы пациент имел равные возможности получения специализированной помощи». Аппарат КТ установили в Берёзовском районе-16

Всего Беларусь закупит 25 аппаратов КТ. Задача на ближайшую пятилетку – выстроить в стране четкую систему межрайонных клиник, где будут способны оказать высокую квалифицированную медпомощь.  

# Учреждения здравоохранения # общество # Николай Целуйко # Дмитрий Чередниченко # Фотофакт

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