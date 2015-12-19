Субботние прямые телефонные линии помогают быстро и качественно реагировать на проблемы

Новости Беларуси. Субботние прямые линии помогают быстро, а главное — качественно реагировать на проблемы. 19 декабря чиновники во всех уголках страны снова вышли на связь с народом. Количество обращений становится все меньше, констатируют чиновники, да и проблемы граждан стараются разрешать, что называется, по горячим следам.

Цивилизации в поселке Дачном в Могилеве ждали больше двух десятков лет. Ни обещанной генпланом канализации, ни дороги. Уставшие от длительного ожидания, люди обратились на прямую линию в горисполком. Как оказалось, проблему смогли разрешить, объединив усилия. Вскоре провели канализацию, а потом и дорогу отремонтировали.

Виктор Демьянков, житель Могилева:

Трудно даже было представить, что проблему эту можно решить, но она оказалась решаемой. Видим, что все идет нормально и что мы способны совместно с органами власти и дальше решать проблемы.

Абсолютно тупиковой казалась ситуация и Раисе Плют. Более 30 лет назад супруг могилевчанки оказался прикованным к инвалидному креслу. Технические параметры старенькой хрущевки не позволяли сделать специальный спуск в подъезде. Раиса Петровна признается, что даже опустились руки. Но звонок на прямую линию решил длившуюся годами проблему. К квартире семьи Плют на первом этаже пристроили мансарду, а к ней и спецподъемник для инвалидной коляски.

Раиса Плют, житель Могилева:

Не все вопросы граждан руководство города может знать напрямую. Конечно, подъемник для нас — настоящее спасение.

Валерий Плют, житель Могилева:

Благодаря этой конструкции я дышу свежим воздухом, вижу мир.

По словам чиновников, прямые линии на практике оказались простым и удобным способом общения народа и власти. Решение большинства проблем удается добиться, что называется по горячим следам.

Андрей Кунцевич, заместитель председателя Могилевского горисполкома:

Практика последних прямых телефонных линий показывает, что количество звонков заметно снизилось. Но при этом, перечень вопросов, которые поднимаются нашими жителями, не носит глобальный характер. Скорее, это какие-то мелкие недоработки, которые требуют вмешательства

Благоустройство дворов, ремонт дорог, замена коммуникаций. Основной поток обращений связан с обычными житейскими проблемами. Найти выход из, порой кажущейся, безвыходной ситуации — это и есть основной показатель эффективности работы прямых линий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.