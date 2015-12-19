Компания «Velcom» приняла участие в благотворительном субботнике на территории нового детского хосписа

Новости Беларуси. 35 тысяч неравнодушных… Полмиллиарда рублей собраны в помощь детскому хоспису. Таковы результаты акции «Велкомбегом». Четыре месяца при помощи смс и звонков абоненты компании перечисляли деньги на строительство центра помощи для детей с тяжелыми заболеваниями. А 19 декабря организаторы этой акции решили помочь еще и делом. Самые активные абоненты, журналисты, сотрудники и известные спортсмены приняли участие в благотворительном субботнике на территории нового хосписа.

Анастасия Звенигородская уже сбилась со счета, сколько смс она отправила на номер «Велком» 2015, чтобы пожертвовать деньги на строительство нового детского хосписа. А сегодня девушка пришла сюда, чтобы помочь с уборкой строящегося здания.

Анастасия Звенигородская, абонент компании «Велком»:

Для детей это будет большая радость. Это здание уже давно очень ждут и дети, и волонтеры, и родители детей.

И таких небезразличных абонентов — 35 тысяч. Самый активный из них отправил на заветный номер 367 смс и сделал 79 звонков! А сегодня они монтируют подвесные потолки, убирают помещения от строительного мусора и помогают с отделочными работами.

Ольга Власовец, СТВ:

Перед рождественскими праздниками особенно хочется делать добро. И помочь детскому хоспису можно не только финансово, но и своим трудом. Ведь большие дела складываются из маленьких поступков.

За 4 месяца действия акции «велкомбегом» удалось собрать полмиллиарда рублей. И уже понятно — стройку не придется консервировать на зиму. В новом хосписе расположатся просторные комнаты для детей, помещение для реабилитации и образовательный центр для медиков.

Кристиан Лаке, заместитель генерального директора компании «Велком»:

Суббота – это такой день, который принято проводить с семьей. Сегодня мы здесь как раз для того, чтобы поддержать нашу большую семью. Мы работаем здесь ради детей, которые нуждаются в нашей помощи.

Для участия в добром деле время нашлось и у многих известных людей. Так, например, чемпионка мира по велоспорту и по совместительству многодетная мама Наталья Цилинская дома оставила восьмимесячного ребенка, но пришла с двумя дочерьми.

Наталья Цилинская, восьмикратная чемпионка мира по велоспорту на треке, призер Олимпийских игр:

Что касается детей, я всегда стараюсь делать, что в моих силах, а это благое дело, я не могла от этого отвернуться. У меня не так много времени, как мне хотелось бы, может здесь провести, но я ненадолго. Что смогла, то пришла и сделала.

Хоспис пока еще нуждается в средствах для завершения работ. Поэтому действие благотворительного короткого номера 2015 продлили до весны. Ведь тысячи ребят ждут открытия места, где им помогают жить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.