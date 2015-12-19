Новости Беларуси. Около 1,5 тысячи военнослужащих внутренних войск МВД присягнули на верность народу. В Минске с напутственными словами перед новобранцами выступили представители местных органов власти, руководители органов внутренних дел, ветераны внутренних войск.

Эдуард Мицкевич, командир первой отдельной милицейской бригады внутренних войск МВД Республики Беларусь:

Призванные из разных регионов Республики Беларусь. Есть и те, кто женат, имеют детей. Всех мы приняли, всех воспитаем. Я считаю, что это достойная смена тех военнослужащих, которые уволены в запас, выслужили установленные сроки службы. И мы с ними готовы выполнить любые поставленные задачи.

После принятия присяги родители военнослужащих смогли пообщаться с командирами воинских частей и подразделений. А сами военнослужащие отправились в первое в своей жизни трехсуточное увольнение. Скоро им предстоит их первое задание — солдаты будут патрулировать столицу в праздничные дни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Король, рядовой:

На самом деле очень рад, ждал этого момента. Месяц, конечно, пролетел очень быстро, я даже не заметил. Как и любой солдат, я, конечно, немного волнуюсь, но нас очень хорошо подготовили.