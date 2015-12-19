Прямой эфир

Вифлеемский огонь мира начал путешествие по Беларуси: святыню доставили в Минск

19 декабря 2015 17:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Вифлеемский огонь мира начал путешествие по Беларуси. В Гродно доставили святыню, зажженную от негасимой лампады в Базилике Рождества Христова. Великую христианскую святыню в Фарный костел привезли представители католической молодежной организации. Они сопровождали огонь от белорусско-польской границы. Этой традиции уже больше 20 лет. Сначала австрийские скауты доставляют лампаду из Вифлеема в Вену, затем святыня разлетается по всему миру. В Гродно пламя встречали сотни верующих.

Лампаду как своеобразный символ света, добра и новой жизни установили рядом с главным алтарем храма. С этого дня любой горожанин, независимо от веры исповедания, может зажечь свечу от Вифлеемского огня и принести его домой. По традиции частичка святыни должна обязательно присутствовать на праздничном рождественском столе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ян Кучинский, настоятель Фарного костела (Гродно):
Для нас гэта вялікі знак, сімвал нашай сувязі з усім хрысціянскім мірам. Гэты агонь будзе знаходзіцца ў нашым касцёле аж да свята Трох каралёў, якраз да нараджэння Божага праваслаўнага, калі будуць праваслаўныя вернікі прыходзіць. Мы спецыяльна яго трымаем, каб усе вернікі горада Гродна змаглі прыйсці і запаліць свае свечкі ад гэтага агню.

Ольга Нарута, житель Гродно:
Мы каждый год стараемся приходить сюда за этим огнем. Потому что огонь — это символ добра, мира, символ семьи, символ, который объединяет, с которым, мы надеемся, все будет хорошо. Мы надеемся, что этот огонь у каждого человека в каждом сердце отобразит добро и с этим добром каждый друг к дружке будет относиться.

Около часа назад огонь из Вифлеема прибыл в минский архикафедральный костел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Католики Беларуси # Ян Кучинский

Другие новости рубрики

Все новости
Мастер из Докшиц возрождает старинные белорусские деревянные игрушки
19 декабря 2015 17:03

Мастер из Докшиц возрождает старинные белорусские деревянные игрушки

Капремонт в Минске: за что должны платить жильцы, за что нет, и в какие дома придут рабочие в 2016?
19 декабря 2015 16:30

Капремонт в Минске: за что должны платить жильцы, за что нет, и в какие дома придут рабочие в 2016?

Новогоднее украшение Минска в 2015 году: 24 ели, около 500 гирлянд, панно и народный ткацкий узор
19 декабря 2015 15:00

Новогоднее украшение Минска в 2015 году: 24 ели, около 500 гирлянд, панно и народный ткацкий узор