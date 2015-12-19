Вифлеемский огонь мира начал путешествие по Беларуси: святыню доставили в Минск

Новости Беларуси. Вифлеемский огонь мира начал путешествие по Беларуси. В Гродно доставили святыню, зажженную от негасимой лампады в Базилике Рождества Христова. Великую христианскую святыню в Фарный костел привезли представители католической молодежной организации. Они сопровождали огонь от белорусско-польской границы. Этой традиции уже больше 20 лет. Сначала австрийские скауты доставляют лампаду из Вифлеема в Вену, затем святыня разлетается по всему миру. В Гродно пламя встречали сотни верующих.

Лампаду как своеобразный символ света, добра и новой жизни установили рядом с главным алтарем храма. С этого дня любой горожанин, независимо от веры исповедания, может зажечь свечу от Вифлеемского огня и принести его домой. По традиции частичка святыни должна обязательно присутствовать на праздничном рождественском столе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ян Кучинский, настоятель Фарного костела (Гродно):

Для нас гэта вялікі знак, сімвал нашай сувязі з усім хрысціянскім мірам. Гэты агонь будзе знаходзіцца ў нашым касцёле аж да свята Трох каралёў, якраз да нараджэння Божага праваслаўнага, калі будуць праваслаўныя вернікі прыходзіць. Мы спецыяльна яго трымаем, каб усе вернікі горада Гродна змаглі прыйсці і запаліць свае свечкі ад гэтага агню.

Ольга Нарута, житель Гродно:

Мы каждый год стараемся приходить сюда за этим огнем. Потому что огонь — это символ добра, мира, символ семьи, символ, который объединяет, с которым, мы надеемся, все будет хорошо. Мы надеемся, что этот огонь у каждого человека в каждом сердце отобразит добро и с этим добром каждый друг к дружке будет относиться.

Около часа назад огонь из Вифлеема прибыл в минский архикафедральный костел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.