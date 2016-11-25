Когда мокрый снег сменится на обычный: прогноз погоды на выходные

Новости Беларуси. Единственное, что может удержать дома в самый разгар распродаж – это мокрый снег и оранжевый уровень опасности. Впрочем, любителей сэкономить на покупках никогда не останавливала погода за окном, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Впереди – информация от синоптиков.

Александр Беганский, начальник отдела метеорологических прогнозов ГУ «Гидромет»:

В субботу и воскресенье ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя.

Температура воздуха прогнозируется такая: в субботу ночью -2ºС, днем — 1-3ºС.

И в субботу же днем существенный дискомфорт будет вносить северо-западный и западный сильный порывистый ветер. Объявлен оранжевый уровень опасности. Начиная с понедельника на территории республики и столичного региона ожидается