Когда мокрый снег сменится на обычный: прогноз погоды на выходные

Новости Беларуси. Единственное, что может удержать дома в самый разгар распродаж – это мокрый снег и оранжевый уровень опасности. Впрочем, любителей сэкономить на покупках никогда не останавливала погода за окном, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Впереди – информация от синоптиков.
Александр Беганский, начальник отдела метеорологических прогнозов ГУ «Гидромет»:
В субботу и воскресенье ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя.
Температура воздуха прогнозируется такая: в субботу ночью -2ºС, днем — 1-3ºС.
И в субботу же днем существенный дискомфорт будет вносить северо-западный и западный сильный порывистый ветер. Объявлен оранжевый уровень опасности. Начиная с понедельника на территории республики и столичного региона ожидается
поступление более холодных воздушных масс с севера Европы, поэтому осадки уже перейдут в снег.