В 2017 году Любанская центральная больница будет обновлена полностью

Новости Беларуси. Любанская центральная районная больница в 2017 году полностью приобретет обновленный вид. В 2016 году здесь провели масштабный ремонт и благоустройство.

Привели в порядок тротуарные дорожки, заменили ограждение, отремонтировали фасад и крыльцо акушерско-гинекологического корпуса, а также инфекционное отделение.

Андрей Омшарук, главный врач Любанской центральной районнной больницы:

Эти все работы проводились своими силами: это ремонтные работы хозяйственным сопосбом. Так мы работаем уже четвёртый год.

Это позволяет сэкономить около 20% на стоимости производимых работ.

На этот год смного планову: это ремонт фасада зданий с утеплением, чтобы было красиво. Всем хочется видеть красивое здание: в больнице люди приходят, отдыхают на скамеечках сидят. И соответственно немножко теплее в здании.