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В 2017 году Любанская центральная больница будет обновлена полностью

25 января 2017 14:41
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Новости Беларуси. Любанская центральная районная больница в 2017 году полностью приобретет обновленный вид. В 2016 году здесь провели масштабный ремонт и благоустройство.

Привели в порядок тротуарные дорожки, заменили ограждение, отремонтировали фасад и крыльцо акушерско-гинекологического корпуса, а также инфекционное отделение.

Андрей Омшарук, главный врач Любанской центральной районнной больницы:
Эти все работы проводились своими силами: это ремонтные работы хозяйственным сопосбом. Так мы работаем уже четвёртый год.

Это позволяет сэкономить около 20% на стоимости производимых работ.

На этот год смного планову: это ремонт фасада зданий с утеплением, чтобы было красиво. Всем хочется видеть красивое здание: в больнице люди приходят, отдыхают на скамеечках сидят. И соответственно немножко теплее в здании.  

В 2017 году Любанская центральная больница будет обновлена полностью-1

Ближайшая перспектива – запуск прачечной. Помещение подготовлено, закуплено оборудование. Ранее белье, а это около тонны в месяц, приходилось отвозить на комбинат бытового обслуживания. С вводом собственной прачечной для учреждения здравоохранения этот важный процесс станет дешевле втрое, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# общество # Фотофакт # Учреждения здравоохранения # Андрей Омшарук

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