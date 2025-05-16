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СТВ в числе лучших – в Минске наградили СМИ за освещение деятельности МЧС

16 мая 2025 14:41
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В Минске чествовали победителей и призеров Республиканского конкурса на лучшее освещение деятельности МЧС в средствах массовой информации, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

СТВ в числе лучших – в Минске наградили СМИ за освещение деятельности МЧС-2

Награды и ценные подарки представители национальных и региональных СМИ получили из рук министра по чрезвычайным ситуациям. Среди дипломантов и победителей – наша информационная программа «Минщина» и проект «Новое утро» на телеканале РТР-Беларусь. Всего в торжественной обстановке награды вручили около 40 представителям СМИ в четырех номинациях: за оперативность и объективность, лучший автор, лучший проект, пропаганда знаний в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения. Также определили обладателя специального приза «Молодежь – за безопасность». Еще одна высокая награда за активное взаимодействие с МЧС у продюсера отдела аналитических программ СТВ Олега Волкова.

СТВ в числе лучших – в Минске наградили СМИ за освещение деятельности МЧС-4

Татьяна Криштофович, заместитель директора дирекции информационного вещания ЗАО «Столичное телевидение»‎:
Наша журналистская работа – это, прежде всего, профилактика. Вместе с сотрудниками МЧС мы проводим большую профилактическую работу. Мы выезжаем в рейды, мы на многочисленных акциях, мы посещаем на дому людей, чтобы в очередной раз достучаться до каждого. Это общая награда команды «Минщина». Очень приятно, что ежегодно уже на протяжении многих лет мы получаем такую высокую награду.

СТВ в числе лучших – в Минске наградили СМИ за освещение деятельности МЧС-6

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
Развитие самой пресс-службы без взаимодействия с нашими ведущими средствами массовой информации, в том числе районными, электронными, социальными сетями, просто невозможно. Основное направление – это не только осветить деятельность министерства, но и показать обществу через конкретные примеры, как правильно нужно себя вести в той или иной чрезвычайной ситуации.

Сегодня СМИ тесно сотрудничают с ведомством по чрезвычайным ситуациям. Совместная работа направлена на взаимодействие и, прежде всего, уменьшение количества ЧС и погибших.

# СТВ # СМИ Беларуси # Татьяна Криштофович # Вадим Синявский # МЧС Беларуси

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