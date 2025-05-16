СТВ в числе лучших – в Минске наградили СМИ за освещение деятельности МЧС

В Минске чествовали победителей и призеров Республиканского конкурса на лучшее освещение деятельности МЧС в средствах массовой информации, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Награды и ценные подарки представители национальных и региональных СМИ получили из рук министра по чрезвычайным ситуациям. Среди дипломантов и победителей – наша информационная программа «Минщина» и проект «Новое утро» на телеканале РТР-Беларусь. Всего в торжественной обстановке награды вручили около 40 представителям СМИ в четырех номинациях: за оперативность и объективность, лучший автор, лучший проект, пропаганда знаний в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения. Также определили обладателя специального приза «Молодежь – за безопасность». Еще одна высокая награда за активное взаимодействие с МЧС у продюсера отдела аналитических программ СТВ Олега Волкова.

Татьяна Криштофович, заместитель директора дирекции информационного вещания ЗАО «Столичное телевидение»‎: Наша журналистская работа – это, прежде всего, профилактика. Вместе с сотрудниками МЧС мы проводим большую профилактическую работу. Мы выезжаем в рейды, мы на многочисленных акциях, мы посещаем на дому людей, чтобы в очередной раз достучаться до каждого. Это общая награда команды «Минщина». Очень приятно, что ежегодно уже на протяжении многих лет мы получаем такую высокую награду.

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

Развитие самой пресс-службы без взаимодействия с нашими ведущими средствами массовой информации, в том числе районными, электронными, социальными сетями, просто невозможно. Основное направление – это не только осветить деятельность министерства, но и показать обществу через конкретные примеры, как правильно нужно себя вести в той или иной чрезвычайной ситуации.

Сегодня СМИ тесно сотрудничают с ведомством по чрезвычайным ситуациям. Совместная работа направлена на взаимодействие и, прежде всего, уменьшение количества ЧС и погибших.