СТВ сняло сюжет после обращения на горячую линию жителей ул. Асаналиева

Новости Беларуси. Жители нескольких домов по улице Асаналиева обратились на горячую линию СТВ с вопросом: когда закончится экстремальный путь домой?

После демонтажа старых лестниц горожане начали ходить по руинам. Плановый ремонт здесь начали еще два месяца назад, однако продолжения не последовало. На месте остались торчащая арматура и куски бетона. Причем, вход в такую опасную зону никому не воспрещен — ограждения здесь совсем не надежные, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Жительница дома по улице Асаналиева:

Скоро начнётся влажная погода. Это опасно, очень опасно. И дети будут калечиться, и взрослые тоже.

После многочисленных обращений минчан, реанимировать удалось всего одну лестницу. За остальные, как обещают коммунальные службы района, они примутся только в сентябре. По словам специалистов, причина кроется в финансировании.