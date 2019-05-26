«Студотрядовское движение – это очень круто». Что происходит на Всебелорусской молодёжной стройке

Новости Беларуси. Всебелорусской молодежной стройкой объявлен Островец, а точнее социальные объекты, которые там будут возводиться, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Не Белорусская атомная станция, а Островец.

Им песня и строить, и жить помогает. Ведь каждый из них без фальши поет о своем рабочем братстве, ведь каждый из них искренне мечтает сменить домашний комфорт на студенческую романтику.

У бойцов стройотряда Полоцкого университета уже начался обратный отсчет. Последний учебный рывок – сессия, а после, в начале июля, трудовой десант из 60 ребят передислоцируется в Островец.

Тем временем 75-летняя Ванда Михайловна, которая всю жизнь прожила в Островце, подхватывает другой мотив, даже скорее ремейк «Каким ты был, таким ты не остался».

Самый молодой город Беларуси: городской статус Островец получил лишь в 2012 году. Но старожилка бодро апеллирует историческими датами и летописными фактами, начиная от средневековья до современности. Кстати, в 2018 году город на реке Лоша отметил 550-летний юбилей.

Влад Шинкевич, командир стройотряда «Зодчие» Полоцкого государственного университета:

Решил подзаработать денег, добиться чего-то сам, потому что жить за родительские деньги, я считаю, это неправильно. Нужно самому развиваться, идти вперед. В первую очередь студотрядовское движение – это очень круто, я считаю.

Будущий инженер-строитель Влад уже прошел испытание «целиной». В 2018 году ездил на работу в Островец. Заработанные деньги отложил в кубышку.

В этом году снова отправится на Всебелорусскую молодежную стройку, уже в качестве командира стройотряда «Зодчие». Летний капитал тоже планирует направить на осуществление материальной мечты. Влад Шинкевич:

Собирался купить автомобиль. Надеюсь, моя мечта сбудется.

В 2018 году Влад со своим отрядом помогал строить новую больницу. И, конечно, с нетерпением ждет момента, когда сможет в реальности увидеть, что изменилось за год на объекте, к которому и он приложил свои руки. Наша съемочная группа шлет в Новополоцк свой видеопривет, нам удалось опередить парней и побывать в Островце раньше их.

Больничный комплекс внушительных размеров поражает солидностью. Это медицина нового уровня: просторные палаты, высокотехнологическое оборудование, расширенный штат врачей. Оказать помощь на месте, чтобы не терять порой жизненно важные минуты и часы – это главная задача многофункционального госпиталя. Первые корпусы должны открыть уже в 2019 году.

Владимир Можейко, главный врач Островецкой центральной районной больницы:

В связи с открытием новой больницы планируется введение новых видов диагностики: таких, как компьютерная томография и магнитно-резонансная томография. Будет установлен в новой больнице ангиограф, который будет оказывать помощь пациентам с патологией сердца. Для оснащения новой больницы в 2019 году к нам приезжают 132 молодых специалиста. Молодежное подкрепление ждут на стройплощадке. Больница как раз вошла в список социальной инфраструктуры, которой присвоен статус Всебелорусской молодежной стройки.

Виктор Свилло, заместитель председателя Островецкого райисполкома:

Действительно, когда к нам в Островец приезжают люди и смотрят на башенные краны, которые работают по периметру, сразу для себя делают вывод, что город развивается, здесь идет строительство,а это значит, что тут есть движение денег, капитала. Значит, здесь есть и возможности для бизнеса, и просто людям для работы приехать сюда. Мы хотим, чтобы люди ехали сюда на работу.

Повсюду башенные краны и светомузыка сварочных аппаратов. Зампред райисполкома Виктор Свилло и сам признается: мечтал бы жить в городе-новостройке, но ежедневно на работу ездит из Ошмян, там все-таки годами нажитое.

Виктор Свилло:

Основное значение города энергетиков – обеспечить персоналу атомной станции хорошие условия для работы, чтобы они могли думать и сосредоточиться исключительно на своих функциональных обязанностях: о безопасной работе атомной станции. Мы ждем эти рабочие руки, нам они нужны, потому что стадии, на которых находится строительство, нуждается в дополнительных руках.

Предполагается, что численность населения в Островце уже в 2020 году увеличится в два раза: с 10 тысяч до 22. Разумеется, это связано с возведением БелАЭС. Три новеньких микрорайона, архитектура которых удивляет. Разноколоритные дома с дизайнерскими фишками, аккуратные дворы, физкультурный комплекс – это реальное подтверждение понятия «город будущего».

Павлик беззаботно рассуждает о перспективах. Почему бы и нет? Ведь для этого есть все условия. Владимир и Анастасия уже четыре года, как осели здесь. Отучившись в Гродно, молодые специалисты выбирали пункт назначения их дальнейшей судьбы.

Рассмотрев несколько вариантов, врач и учитель остановились на амбициозном Островце. И не прогадали: за это время глава семейства успел стать директором школы, обзавелись просторным арендным жильем. Пожалуй, такой социальный минимум – грезы большинства молодых людей.

Владимир Кривец:

Теперь таких вопросов, что надо искать хороший магазин в Островце, допустим, отпадает. Школ и садов хватает, развлекательный центр строится, магазинов тоже уйма. Бассейн, ФОК, баня – всё, что угодно. Город продолжает развиваться. Анастасия Кривец:

Везде новое жилье, все молодые, приблизительно нашего возраста. Соответственно, и дети такого же возраста, все они ходят в один садик, группу. Поэтому хорошие условия для общения.

Ближайшие городские перспективы – строительство многофункционального спортивного комплекса, крытой ледовой площадки, еще одной школы и детского сада, автовокзала. Собственно, это и есть реальный рабочий план для стройотрядовцев. Но есть в стройотрядовском движении не только выгодный ракурс, но и глубинный смысл, скованный из высоких идей и моральных целей. Попасть на Всебелорусскую молодежную стройку в Островец не так-то и просто. Претенденты проходят настоящий отбор, а конкурс – десятки человек на одно место.

Дмитрий Щербенок, командир стройотряда «Эврика» Полоцкого государственного университета:

Ездил в прошлом году, очень понравилось. Запомнилось всё, было море эмоций. Познакомились с новыми ребятами, нашли друзей, сплотились все. Хочется поехать еще раз.

Стройотряды – традиция, проверенная временем. Это сейчас Геннадий Степанович – владелец собственной строительной фирмы. 45 лет назад молодой человек рванул на БАМ.

Геннадий Лучина, боец Всесоюзного ударного комсомольского строительного отряда добровольцев, бизнесмен:

Там немного люди другие, там такая обстановка, что высоко ценится дружба, человеческие отношения хорошие, уважение к друг другу, порядочность, честность.

Стройка минувшего века стала не просто пунктом в биографии, а связующей нитью судьбы. Суровые испытания стали личностным переформатом и настоящей жизненной базой, формирующей истинные ценности. На БАМе Геннадий освоил строительные азы, обрел настоящих друзей и вторую половину.

Некогда небольшой Островец становится городом больших возможностей. Магнитом для тех, кто хочет от жизни всё: и комфорт, и утолить амбиции.

Семён Коледа, исполняющий обязанности секретаря первичной организации БРСМ:

После работы в Островце ребята туда часто распределяются. В этом году я заканчиваю университет, и трое моих одногруппников, которые ездили в этом году в Островец, распределяются в те организации, в которых работали летом, на хорошие должности и с перспективой карьерного роста.