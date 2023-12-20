Студия военных художников при Министерстве обороны отмечает 20-летие

Ее представили в Центральном доме офицеров. Экспозиция компактная и яркая, в ней – прошлое и настоящее, работы тех, кто сегодня в строю и уже ушел на покой, оставив бесценное достояние.

Николай Опиок, художник, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь, руководитель Студии военных художников:

Культура искусства, как сказал Достоевский, спасет мир. Храбрость, мужество, смелость всюду востребованы, но все тщетно, если не будет воспето искусством. Вот почему появилась мысль и тема создать эти творческие моменты. За 20 лет, если мы в год делали одну большую выставку, 4, 5 выставок в год по городам, районам, областным. Это обязательно. Экспонируются на выставке, кроме тех, что отданы на постоянное местопребывание по просьбе воинских частей, клубов. У меня сейчас 54 холста, которые никому не даем. Вот мы ими пользуемся.