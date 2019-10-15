Студенты, которые будут голосовать впервые, пообщались с депутатами и правоведами
Новости Беларуси. «Выбор молодёжи – выбор будущего!». В Музее современной белорусской государственности состоялся открытый диалог правоведов, действующих депутатов со студентами, которые на предстоящих парламентских выборах будут голосовать впервые, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Кроме политического ликбеза молодые люди получили возможность рассказать о своих идеях для страны. Среди актуальных вопросов: трудоустройство, строительство спортивных объектов, развитие IT-сферы.
Кирилл Бриштен, студент Белорусского государственного технологического университета:
Я уже совершеннолетний, я считаю, что я обязан прийти и проголосовать. Ведь наши граждане сами строят для себя будущее.
Полина Бруцкая, студентка Белорусского государственного технологического университета:
Это же шаг в новую взрослую жизнь. Я пришла сюда, чтобы узнать что-то новое и выяснить, за кого бы я хотела проголосовать. Мне бы хотелось, чтобы депутаты нового созыва развивали образование.
Татьяна Сайганова, депутат палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Участие молодежи в выборах – важный вклад в формирование органов власти, а значит, в будущее государства. Каждый гражданин должен понимать, что именно от него зависит, какой будет наша страна или отдельно взятый регион в ближайшие несколько лет.
Для избирателей-дебютантов провели экскурсию по вехам истории суверенной Беларуси. Свой первый политический выбор молодые люди смогут сделать 17 ноября.
В этот день белорусов для голосования примут более 5 тысяч 800 участков по всей стране. В каждом из них подготовят сувениры для избирателей-новобранцев.