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Из-за тёплой погоды в Минске продлят прокат велосипедов и электросамокатов

15 октября 2019 19:19
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Новости Беларуси. Сезон проката продлен! Минчане смогут брать в аренду электросамокаты и велосипеды еще месяц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за тёплой погоды в Минске продлят прокат велосипедов и электросамокатов-1

В холодный период года транспорт будет храниться в специальных ремонтных цехах, там их приведут в порядок. На зимние каникулы электросамокаты уйдут в ноябре. Велосипеды пробудут на улицах города до первого снега.

Обратно они вернутся весной, как только потеплеет. В следующем сезоне минчане смогут опробовать новинку – электровелосипеды, которые можно будет взять в аренду. 

Из-за тёплой погоды в Минске продлят прокат велосипедов и электросамокатов-4

Вадим Осипчик, директор компании шеринга:
Самокатов  у нас 250, а обычных велосипедов у нас три тысячи.  В новом сезоне будет полностью переделано программное обеспечение. Мы возьмем совершенно другие самокаты, которые будут приспособлены к нашим дорожным покрытиям.

# Общественный транспорт # общество # Вадим Осипчик # Фотофакт

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