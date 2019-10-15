Из-за тёплой погоды в Минске продлят прокат велосипедов и электросамокатов

Новости Беларуси. Сезон проката продлен! Минчане смогут брать в аренду электросамокаты и велосипеды еще месяц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Сезон проката продлен! Минчане смогут брать в аренду электросамокаты и велосипеды еще месяц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В холодный период года транспорт будет храниться в специальных ремонтных цехах, там их приведут в порядок. На зимние каникулы электросамокаты уйдут в ноябре. Велосипеды пробудут на улицах города до первого снега.
Обратно они вернутся весной, как только потеплеет. В следующем сезоне минчане смогут опробовать новинку – электровелосипеды, которые можно будет взять в аренду.
Вадим Осипчик, директор компании шеринга:
Самокатов у нас 250, а обычных велосипедов у нас три тысячи. В новом сезоне будет полностью переделано программное обеспечение. Мы возьмем совершенно другие самокаты, которые будут приспособлены к нашим дорожным покрытиям.