Студенты и преподаватели БГМУ провели обследования и консультации для всех желающих в ТЦ «Столица»

Новости Беларуси. Пройти обследование и проконсультироваться со специалистами. В торговом центре «Столица» отметили Всемирный день здоровья, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Здесь развернулись тематические площадки. Посетители узнали больше о профилактике болезней, правилах здоровой улыбки и получили информацию по питанию. Все желающие могли также проверить давление и научиться оказывать первую медицинскую помощь. В роли консультантов выступил профессорско-преподавательский состав медуниверситета. К ним присоединились также студенты. Инициатором мероприятия стала первичная организация Белорусского союза женщин БГМУ.

Ольга Бурак:

Были приятно удивлены, что здесь такое масштабное мероприятие. Молодежь надо ориентировать на здоровый образ жизни. И мы будем очень рады, если молодежь будет и нас вовлекать в такие мероприятия.

Юлия Пыцко, студентка Белорусского государственного медицинского университета:

Мы представляем методы контрацепции. Рассказываем про репродуктивное здоровье, про оральные контрацептивы и насколько это важно для здоровья. Также про риски рассказываем, про самые эффективные методы.

Сергей Рубникович, ректор Белорусского государственного медицинского университета:

Кроме этого, будут раздаваться сертификаты. Если кто-то захочет пройти более углубленную диагностику или составить какой-то план лечения, они смогут прийти к нам в университет, на наши клинические кафедры. И смогут им оказать квалифицированную медицинскую помощь.