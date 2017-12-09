Торты в форме 3D: лучшего кондитера Беларуси определили на конкурсе профессионального мастерства

Новости Беларуси. Кулинарные ювелиры удивляли жюри тортами в форме 3D, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сказочные герои экспозиции – фея, миссис Санта-Клаус, веселый король. Всего 12 сладких шедевров, высотой больше метра, пробовали на вкус авторитетные гурманы. На каждую из работ ушло по несколько недель. И всё это абсолютно съедобно.

Людмила Овсянникова, член жюри:

По четырем показателям оцениваются торты. Ставится средний бал, по нему определяется оценка. Нельзя выделить или вкусный торт, или красивый. У кого-то шикарно сделано кружево. Очень сложно в скульптуре сделать рот и зубы. Это делают мастера высшего класса. На кубке мира россиянки приглашали даже специально стоматологов.