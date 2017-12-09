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Более полутора тысяч солдат внутренних войск МВД 9 декабря произнесли слова клятвы на верность родине

09 декабря 2017 12:59
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Новости Беларуси. Новое пополнение в рядах внутренних войск МВД Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более полутора тысяч солдат внутренних войск МВД 9 декабря произнесли слова клятвы на верность родине-1

Более полутора тысячи солдат сегодня произнесли слова торжественной клятвы на верность родине. Самая масштабная церемония принятия присяги прошла в войсковой части 32-14. За месяц после призыва  солдаты уже успели освоить азы воинской службы: отточили строевой шаг, изучили устав, и даже побывали на своих первых стрельбах.

Более полутора тысяч солдат внутренних войск МВД 9 декабря произнесли слова клятвы на верность родине-3

Тимур Струев, военнослужащий войсковой части 3214 внутренних войск МВД Республики Беларусь:
Курс молодого бойца пролетел очень быстро. Хотел именно сюда, потому что у меня прадед был начальником милиции города Минска. Я всегда хотел попасть именно в спецназ и служить именно здесь.

Более полутора тысяч солдат внутренних войск МВД 9 декабря произнесли слова клятвы на верность родине-5

Артём Сухоцкий, военнослужащий войсковой части 3214 внутренних войск МВД Республики Беларусь:
Хотел попасть в эту часть, потому что это элитная часть. Злесь служат только избранные.

Юрий Караев, заместитель министра внутренних дел – командующий внутренними войсками Республики Беларусь:
Я опытный военнослужащий и могу с первого взгляда, с двух трёх слов, с внешнего вида определить, какой призыв идёт. Этот призыв лучше чем несколько предыдущих, поэтому ожидания большие. У нас впереди год 100-летия внутренних войск, поэтому мы будем проводить значимые мероприятия. Многие из них попадут в объектив телекамер. Мне будет приятно, что это такие здоровые, рослые солдаты.

Более полутора тысяч солдат внутренних войск МВД 9 декабря произнесли слова клятвы на верность родине-8

В этот памятный день новобранцев приехали поддержать родные и близкие, которые поздравили будущих защитников родины. После церемонии рядовые отправились в свое первое увольнение.

Более полутора тысяч солдат внутренних войск МВД 9 декабря произнесли слова клятвы на верность родине-10

Более полутора тысяч солдат внутренних войск МВД 9 декабря произнесли слова клятвы на верность родине-12

Более полутора тысяч солдат внутренних войск МВД 9 декабря произнесли слова клятвы на верность родине-14

Более полутора тысяч солдат внутренних войск МВД 9 декабря произнесли слова клятвы на верность родине-16

Более полутора тысяч солдат внутренних войск МВД 9 декабря произнесли слова клятвы на верность родине-18

Более полутора тысяч солдат внутренних войск МВД 9 декабря произнесли слова клятвы на верность родине-20

# общество # Армия Беларуси # Фотофакт # Юрий Караев # Тимур Струев # Артём Сухоцкий

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