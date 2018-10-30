Отдохнуть на осенних каникулах волшебно: Ботанический сад приглашает на сказочные представления

Новости Беларуси. Для активных посетителей в оранжерее устроят увлекательные мастер-классы и зажигательную дискотеку, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Самых любопытных ждет знакомство с необычными растениями и представителями экзотической фауны. Все экскурсии и развлечения для ребят проведут сказочные персонажи. Попасть в волшебный мир можно до конца недели.