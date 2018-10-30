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Отдохнуть на осенних каникулах волшебно: Ботанический сад приглашает на сказочные представления

30 октября 2018 18:04
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Новости Беларуси. Для активных посетителей в оранжерее устроят увлекательные мастер-классы и зажигательную дискотеку,  сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Отдохнуть на осенних каникулах волшебно: Ботанический сад приглашает на сказочные представления-1

Самых любопытных ждет знакомство с необычными растениями и представителями экзотической фауны. Все экскурсии и развлечения для ребят проведут сказочные персонажи. Попасть в волшебный мир можно до конца недели.

Отдохнуть на осенних каникулах волшебно: Ботанический сад приглашает на сказочные представления-4

Отдохнуть на осенних каникулах волшебно: Ботанический сад приглашает на сказочные представления-6

Отдохнуть на осенних каникулах волшебно: Ботанический сад приглашает на сказочные представления-8

# Развлечения # общество # Фотофакт

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