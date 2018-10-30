Изучать историю при ожидании транспорта: пилотный проект запустили в Солигорске

Новости Беларуси. Портреты князей и изображения белорусских замков. Стенды на историческую тематику украсили солигорские остановочные пункты, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Портреты князей и изображения белорусских замков. Стенды на историческую тематику украсили солигорские остановочные пункты, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Пилотный проект реализовали около горно-химического колледжа. Каждый плакат содержит краткую информацию о личности или достопримечательности. Теперь ожидание транспорта можно совместить с изучением истории. Идею тематических остановок будут развивать и дальше.
Валентин Стасюкевич, главный архитектор Солигорского райисполкома:
Дальнейшее оформление остановочных павильонов будет осуществляться в тематике близлежащих объектов культурного, массового назначения. Например, остановочные павильоны, находящиеся на новой поликлинике, будут оформлены в стиле медицины, павильоны на остановке «Кинотеатр «Зорка Венера» будут оформлены в виде истории кино. Планируется разработка других тематик.
Сейчас в Солигорске реализуют программу реконструкции остановочных пунктов. С начала 2018 года здесь уже заменили 7 павильонов, в планах – модернизация еще трех. Для удобства пассажиров конструкции оснастили электронными табло с временем прибытия транспорта. В течение пяти лет современный вид приобретут все остановки города.