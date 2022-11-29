Салат с авокадо, сладким луком и семечками. Рассказываем оригинальный рецепт от кулинара

Лена Климук, кулинар:

Приготовим незабываемый салат с авокадо.

Обжарим семечки.

Очистим авокадо. С помощью ложки достанем все содержимое. Семечки обжарились. Перекладываем их на тарелку.

К авокадо добавляем сок лимона, немного крупной морской соли, чуть-чуть воды и немного оливкового масла. Прекращаем это все в пюре. Паста авокадо готова.

Подготовим остальные овощи. Нужен очень сладкий лук. Томаты черри – на четвертинки.

Силиконовой лопаткой выкладываем пасту авокадо на тарелку. Делаем небольшое углубление. Наверх выкладываем перья лука, затем томаты черри, сыр фета. Присыпаем семечками. Теперь крупная соль и черный молотый перец. Поливаем оливковым маслом и добавляем несколько веточек кинзы.