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Салат с авокадо, сладким луком и семечками. Рассказываем оригинальный рецепт от кулинара

29 ноября 2022 09:15
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Лена Климук, кулинар:
Приготовим незабываемый салат с авокадо.

Салат с авокадо, сладким луком и семечками. Рассказываем оригинальный рецепт от кулинара-1

Обжарим семечки.

Салат с авокадо, сладким луком и семечками. Рассказываем оригинальный рецепт от кулинара-4

Очистим авокадо. С помощью ложки достанем все содержимое. Семечки обжарились. Перекладываем их на тарелку.

Салат с авокадо, сладким луком и семечками. Рассказываем оригинальный рецепт от кулинара-7

К авокадо добавляем сок лимона, немного крупной морской соли, чуть-чуть воды и немного оливкового масла. Прекращаем это все в пюре. Паста авокадо готова.

Салат с авокадо, сладким луком и семечками. Рассказываем оригинальный рецепт от кулинара-10

Подготовим остальные овощи. Нужен очень сладкий лук. Томаты черри – на четвертинки.

Салат с авокадо, сладким луком и семечками. Рассказываем оригинальный рецепт от кулинара-13

Силиконовой лопаткой выкладываем пасту авокадо на тарелку. Делаем небольшое углубление. Наверх выкладываем перья лука, затем томаты черри, сыр фета. Присыпаем семечками. Теперь крупная соль и черный молотый перец. Поливаем оливковым маслом и добавляем несколько веточек кинзы.

Салат с авокадо, сладким луком и семечками. Рассказываем оригинальный рецепт от кулинара-16

Салат готов.

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