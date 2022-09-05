«Строительство многоэтажки принесёт много плюсов жильцам этих 7 домов». Как улучшится микрорайон?

Новости Беларуси. Строительство жилья – вопрос, который был и остается одним из самых актуальных в жизни каждого человека и государства в целом, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ. Несмотря на то, что сегодня активно развиваются города-спутники, в пределах МКАД постоянно появляются новые локации для возведения жилых комплексов.

Сергей Шуманский, ведущий:

Основной посыл недовольных горожан с «розочки» – не уплотнять застройку, а благоустроить и озеленить освобожденную от нежилых строений территорию. Также много говорят и о необходимости капитального ремонта существующих домов. Многие из жильцов просят проложить новые пешеходные дорожки, обустроить детские площадки, сделать дворы закрытыми. Речь идет и о замене теплосетей, водопровода: трубы в квартале старые и аварийные. Все эти претензии далеко не новость для администрации района. А решение этих проблем как раз и найдется при строительстве нового дома. Что называется, из первых уст и без эмоций. В чем камень преткновения?

Владимир Танкевич, заместитель главы администрации Московского района Минска:

Администрация Московского района, Минский горисполком хотят комплексно решить проблему жильцов на данной территории. Данная территория длительное время (и жилые дома, и зеленая зона, и сооружения) принадлежали Белорусской железной дороге. Часть жилых домов мы уже приняли. Один из семи домов этого микроквартала пока остался на балансе Белорусской железной дороги. Все инженерные сети, в том числе тепловые, канализация и водопровод, принадлежат БЖД. В том числе, и территория во дворе. И жилищные службы Белорусской железной дороги осуществляют уборку и содержание данной территории. На эти работы от жителей поступают многочисленные жалобы по неуборке, содержанию. Несколько раз зимой рвется теплотрасса, там более 30 лет не проводился капитальный ремонт. Горячая вода попадает в подвалы, парность, и от этого жалобы жильцов на все эти проблемы. Для решения этого вопроса мы предложили построить жилой дом в середине данного квартала. За счет жилого дома полностью меняются тепловые сети Белорусской железной дороги. Они входят в состав строительства, эти технические условия мы уже получили, разрабатывается предпроектная документация. Мы взяли большую территорию для благоустройства. По первый бортовой камень каждого дома эти все проезды входят в работу данного дома. Проезды будут расширены с 3,5 до 5,5 метров, что позволит заезжать специальной технике, в том числе пожарным машинам. Это безопасность. Дом позволит снести старую котельную, которая находится во дворе. Мы поставим новый тепловой пункт, новую электрощитовую, новую повысительную насосную станцию водопровода, проложим новые сети, сделаем благоустройство. Появится новая детская площадка, новое озеленение, плиточные пешеходные дорожки. Сейчас тротуаров вдоль этих домов нет, и они появятся. Это тоже безопасность и для пожилых людей, и для детей. Строительство данного дома принесет много плюсов жильцам этих семи домов данного микрорайона.

Почему жильцы против строительства нового дома? Сергей Шуманский:

Звучит очень красиво и впечатляюще. Почему же они против? В чем их претензии? Владимир Танкевич:

Люди привыкли жить в определенной обстановке, и что-то новое на первых порах подвергается критике. Администрация района уже во второй раз встречается с инициативной группой, мы подготовили слайды. Были вопросы при забивке свай – будут трещать дома. Мы применили в проекте буронабивные. Мы показали специальный слайд – сам процесс бурения. Показали, как это все получится. Мы минимизировали шумовые работы. Под саму площадку попадает незначительная часть деревьев. Мы стараемся большинство деревьев сохранить. Компенсационные посадки обязательно будут, и мы отследим, чтобы даже добавить эти зеленые насаждения. Сама работа стройплощадки, незнание о проектных решениях и порождает такие замечания. Все думают, что от стройки будет пыль, шум, крики и какие-то неудобства. Но мы минимизируем это все. Потом было сказано: вы отключите свет, воду, газ на время стройки. Там предусмотрена временная теплотрасса, которая обеспечит на 18 месяцев, это нормативный срок строительства дома, подачу тепла и горячей воды на все дома. Никто отключать ничего не собирается, и все люди будут пользоваться всеми жилищно-коммунальными услугами, которыми они сейчас пользуются. Это мы и донесли при встрече, все это объясняли и показывали. Какие претензии у минчан? Сергей Шуманский:

Там еще из претензий: парковка, вырубка зеленых насаждений. И самое главное, что из-за этой высотки, которая появится в центре двора, мало света будет поступать в дома. Что из этого можно как аргумент принять?

Владимир Танкевич:

Во время встречи поступали такие вопросы. У нас присутствовал главный инженер проектного института «Белгоспроект» государственного предприятия. Он взял это на заметку, и мы договорились при следующей встрече все это пересчитать и показать расчеты по инсоляции этих домов. По конкретным двум квартирам мы записали адреса, где сказали, что света вообще нет. Мы выйдем на место и, конечно же, проверим, будем информировать граждан по этой работе. Сергей Шуманский:

А что касается парковки? Владимир Танкевич:

Это старый микрорайон, при строительстве было 2-3 машины. Эта проблема есть по всему городу. В проектном решении есть 48 парковочных мест. Мы поищем, где возможно добавить место, но планируем использовать прилегающие паркинги. Напротив, в шаговой доступности (350 метров) будет строиться два паркинга по 600 машиномест. Да, это другой комплекс. Но, как показывает практика, этих паркингов будет хватать. И все желающие заключат договора и построят машиноместа. Однозначно можно говорить, что контроль за зелеными зонами сейчас осуществляется очень строго. Территории мало, машин становится все больше, и паркинги пригодятся. Эти проблемы должны решаться только через строительство паркингов. Бывали ли в Минске подобные случаи строительства? Сергей Шуманский:

Подобные строительства в старых кварталах новых, современных домов. Уже были у вас примеры?

Владимир Танкевич:

У нас по улице Прилукской строится 16-этажный дом. На переулке Прилукском такой же дом. Недавно построен на Золотой Горке высотный дом. В Заводском районе, вдоль кольцевой дороги, в Чижовке есть эти дома. То есть по Минску есть такие примеры, они строятся. Сергей Шуманский:

Что касается жителей, которые там живут. Владимир Танкевич:

Тоже были встречи, объясняли, показывали. Дома в этом году будут сданы.

Сергей Шуманский:

Претензии сейчас есть? Владимир Танкевич:

Нет. В администрацию не поступали. Тоже были вопросы с озеленением. Мы дали гарантию, что большинство деревьев остается. Показали компенсационные посадки. Мы слушаем граждан и стараемся решить эти вопросы до начала строительства. Мы хотим навести порядок на данной территории. Из семи домов разрабатывается документация на капремонт по четырем. Мы уже внесли предложение и решаем с горисполкомом, чтобы поставить все семь домов на капитальный ремонт, чтобы одновременно со строительством жилого дома. Эта документация у нас будет готова до конца года. За два года не только построить дом, но сделать полный капитальный ремонт вокруг дома. Чтобы войти один раз и уже сделать эту территорию полностью пригодной для жилья. Сергей Шуманский:

То есть от этого выиграют все?