Уверяют, что халтура не пройдёт. Почему минчане против стройки многоэтажки во дворе жилых домов?

Новости Беларуси. Строительство жилья – вопрос, который был и остается одним из самых актуальных в жизни каждого человека и государства в целом, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ. Несмотря на то, что сегодня активно развиваются города-спутники, в пределах МКАД постоянно появляются новые локации для возведения жилых комплексов.

Кроме проблем с парковкой, присутствующие обозначили еще с десяток волнующих их вопросов. Одни боятся недостатка освещенности в своих квартирах, другие переживают, что если стройка все-таки начнется, то по стенам старых домов пойдут трещины. Мол, строили более полувека назад, технологии были другие, и кто в случае чего застрахует от жизни в аварийных домах? На это местные власти ответили: проект согласовывают в МЧС, санслужбе, экологии, комитете архитектуры и градостроительства. Поэтому «халтура» через такой коридор инстанций просто не пройдет.

Владимир Танкевич, заместитель главы администрации Московского района Минска:

Мы хотим провести это все комплексно. Чтобы не оставлять этот уголок без благоустройства. Совместно со строительством жилого дома и планируем провести на рядом расположенных семи домах капитальный ремонт. Сейчас ЖКХ №1 – государственный заказчик совместно с «Белжилпроект» разрабатывается проектно-сметная документация, в ходе которой специалисты должны зайти в каждую квартиру и проверить все эти трещины, замечания граждан. Потом дать свое заключение и после заключения уже проектный институт разработает мероприятия, которые необходимо выполнить для обеспечения безопасности жилого дома. Мы сравнили территорию, которую сейчас занимает застройка котельной, и территорию нового дома. Погрешность составляет 14 процентов.

Теперь собственники квартир близлежащих домов намерены проконсультироваться с юристом и подумать о том, чтобы отстаивать свое право на вид из окна и просторную придомовую территорию в суде. Подобный случай для столицы не единичный, и иногда минчанам удавалось добиться своего. К примеру, на улице Заславской, очень интересной ряду коммерческих застройщиков, так и не построили офисный центр, так как на общественном обсуждении жители очень толково и последовательно отстояли собственную позицию. Добьются ли своего жильцы пятиэтажек из Московского района, покажет время, мы будем следить за развитием событий.