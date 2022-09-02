«Солнца у нас во дворе не будет». Жители Минска протестуют против стройки нового дома

Новости Беларуси. Строительство жилья – вопрос, который был и остается одним из самых актуальных в жизни каждого человека и государства в целом, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ. Несмотря на то, что сегодня активно развиваются города-спутники, в пределах МКАД постоянно появляются новые локации для возведения жилых комплексов.

Сергей Шуманский, ведущий:

И это вдобавок к тем массивам в «спальниках», которые развиваются уже несколько лет. Новая столица неизбежно прорисовывается через советское наследие. Современный Минск не стоит на месте, постоянно расширяется и преображается. Но иногда подобные преобразования вызывают бурную, и даже негативную реакцию его жителей.

Сергей Шуманский:

Новый адрес на карте «точечной» войны. Жители Московского района столицы против строительства 16-этажного дома в их дворе. Они даже написали коллективное обращение в Мингорисполком. Жители улиц Щорса, Люксембург и Лермонтова жалуются, мол, микрорайон и так перенаселен, вокруг сплошь стоят многоэтажки, а если возведут новое здание, увеличится количество транспорта и места для прогулок совсем не останется. Жалобы, опасения и вал обращений. Почему дом решили возводить именно здесь? И что конкретно не устраивает минчан? О тех, кто может оказаться и в тесноте, и в обиде, в нашем следующем репортаже. А из нашего окна Красная площадь видна, а из нашего окошка только улица немножко. Жители столичных улиц Щорса, Розы Люксембург, Лермонтова и 2-й Землемерной с криком о помощи обратились на горячую линию программы «Решение есть». Горожане переживают, что совсем скоро строчки из этого известного стихотворения станут для них пророческими, ведь в самом центре их тихого квартала планируется возведение 16-этажной новостройки. По словам возмущенных людей, она окажется так близко, что нарушит все градостроительные нормы.

Анастасия, жительница дома № 19 по улице Лермонтова:

У нас в нашем дворе собираются построить многоквартирный жилой дом на 191 квартиру. Высотой в 16 этажей. Чтобы понимали, наш двор представляет замкнутую территорию, которая со всех сторон окружена семью домами. Это четырех-пятиэтажки старой застройки 60-х годов.

В общей сложности четырех- и пятиэтажки, расположенные по периметру квартала от места, где планируется возвести высотку, разделяют каких-то 30 метров. Местные жители называют это слишком тесным соседством и гадают насколько плотным оно окажется, когда в новостройку начнут въезжать новоселы. Сейчас же в центре двора расположены давно не работающая котельная, мастерская БЖД и боксовые гаражи.

Дмитрий, жилец дома № 19 по улице Лермонтова:

У нас во дворе меньше гектара территория. Получается, они собираются поставить 16-этажное здание. На уровне, вот стоит дерево большое, возле этого дерева будет идти один край дома. Второй край дома они собираются поставить где-то в 10 метрах от дома по Розы Люксембург, 115. И там выделить пятиметровую зону детской площадки. Естественно, мы все прекрасно понимаем, если новые жильцы захотят оградиться, то у наших детей не будет этой детской площадки. Анастасия:

Дом, его территория, запланированные парковочные места для машин расположатся под окнами наших квартир, туда же примерно переедет площадка для контейнеров мусорных. Различные постройки коммуникационного значения также переедут поближе к нашим домам.

Помимо тесноты и перекрытых подъездов к дому, людей беспокоит безопасность. Четырех- и пятиэтажки, построенные еще в прошлом веке, не имеют крепкого фундамента. Поэтому, если рядом будет строиться новый дом, то старые не выдержат напора тяжелой техники. И могут чуть ли не провалиться под землю, жалуются сторожилы.

Анастасия:

И тем более, это 100 процентов не выдержат наши коммуникации, которые в данный момент уже прорываются очень часто. Буквально две недели назад затопило подвальное помещение 21-го дома горячей водой, люди несколько дней жили в пару на бане. Денег на замену коммуникаций у застройщика нет. Жить в ожидании постоянных прорывов, жить без воды, без света совершенно не хочется. О том, что по соседству появится еще один дом, люди узнали друг от друга. Говорят, заранее о пыльных и шумных работах, терпеть которые им придется неизвестно сколько, жильцов никто не предупреждал. Люди жалуются, что тесно им и сейчас, без нового дома. Даже мусорные контейнеры находятся под окнами. А об экологии и говорить не приходится, по словам минчан, у них отбирают последний зеленый уголок – детям и бабушкам и так некуда выйти погулять.

Галина Птиванова, местный житель:

Мы борьбу ведем с 2011 года. Собирали подписи и имеем на руках два решения, в котором наша просьба была удовлетворена. И было сказано, что решение о строительстве дома отменяется. У нас в документах есть два таких решения, проходит 11 лет и что же получается? Опять все начинается по новой. Поэтому мы боремся 11 лет и хотим все-таки победить. Потому что у нас много больных людей, которые не могут ходить вообще и для них открытый балкон или та же скамеечка под деревом – это их оазис, это их жизнь. И теперь это забрать у них... У нас есть стройка, мы видим, что такое стройплощадка, где снесли деревья, дома, этот грохот, который стоит день и ночь.

Почему дом решили возводить именно здесь? Этот вопрос местные жильцы задают сами себе постоянно. Как выяснилось, по генплану Минска упомянутая территория находится в зоне смешанной жилой застройки. Есть и утвержденный в 2021 году Мингорисполкомом градостроительный проект. И все же потенциальные соседи будущего дома уверены, что его строительство совершается незаконно, поскольку с его появлением просто не хватит места для детских площадок и общих парковок. К тому же, многоэтажка будет вплотную прилегать к другим домам и солнечного света на всех не хватит. Вдобавок, из-за тесноты может не проехать скорая или пожарная.

Я не знаю, почему эти высотки загромоздили город. И тогда плохо всем будет. У меня и так солнышко только чуть-чуть теперь всходит. А потом зимой не приходит. Из-за тех высоток. Вот и все дела. Что делать – неизвестно. Дмитрий:

У нас много пенсионеров, которые любят посидеть на лавочках, погреться на солнце летом, которые не могут оплатить себе поездки на юга и тому подобное. Солнца у нас во дворе не будет. У нас много деревьев, свежий воздух. Заберут и этот свежий воздух. Собственники квартир из пятиэтажек переживают, что их загонят в одну большую резервацию. Или, если угодно, многоэтажную фавелу, как называют в городах Бразилии трущобы, отличающиеся отсутствием развитой инфраструктуры. Оценив свое положение, местные жители попытались его улучшить. Обращались в администрацию района и направляли в разные ведомства килотонны личных и коллективных обращений.

Вадим Покровский, местный житель:

В Минске достаточно места, это же не Шанхай, где каждый сантиметр земли на вес золота. Мы не видим смысла никакого. Поэтому мы категорически против. С этим надо что-то делать, если не бороться, то здравый смысл должен восторжествовать.

Анастасия:

На нас хотят еще такую моральную вину и ответственность повесить за то, что мы против застройки. Мы значит, мешаем решению вопроса с дольщиками, с расселением людей, которым нужны квартиры. Но мы искренне не понимаем, почему это должно решаться за наш счет. Да, действительно, надо расселять, надо решать вопросы, но не считаем правомерным решать это за счет других граждан, ущемляя нас в правах на территорию, на комфортную жизнь, на пользование коммуникациями, которые не будут разрываться каждый день.

Небольшой дворик в центре города живет своей жизнью. Оказавшись здесь, сложно поверить, что буквально за его пределами шумная жизнь с большим потоком людей и машин. Будущее строительство дома-соседа беспокоит здесь абсолютно каждого. Переписка с органами власти совсем скоро и сама достигнет высоты 16-этажного дома. Однако, со слов минчан, их не слышат. Они наперебой рассказывают нашей съемочной группе о проблемах, которые в буквальном смысле слова свалятся на них, если строительство все же начнется.