«Это общая Победа, одна на всех». В музее Великой Отечественной войны открылась выставка

Новости Беларуси. Сохранить память о прошлом. В музее истории Великой Отечественной Войны состоялась торжественная церемония открытия выставки «Наша общая Победа», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Сохранить память о прошлом. В музее истории Великой Отечественной Войны состоялась торжественная церемония открытия выставки «Наша общая Победа», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Экспозиция организована по инициативе полномочных представителей государств СНГ. Вклад этих стран в победу сегодня неоспорим. На 16 стендах – герои сражений за Москву и Сталинград, на Курской дуге, участники белорусской наступательной операции «Багратион» и Берлинской операции.
Кроме того, здесь представлены экспонаты, рассказывающие о партизанском движении, жизни советского тыла, развитии печати в военное время.
Наталья Карчевская, первый заместитель министра культуры Беларуси:
Выставка, по сути, концептуально является повторением в более сжатом виде выставки музея истории Великой Отечественной войны. Она показывает подвиг всех стран, которые входили в состав Советского Союза, в победе над фашизмом. Показано через великие битвы Великой Отечественной войны. По принципу один ролет – одна битва показана история Великой Отечественной войны и как там были представлены уроженцы разных государств.
Андрей Грозов, постоянный представитель Российской Федерации при уставных органах Содружества независимых государств:
На этой выставке представлена лишь, конечно, часть того, что пережили народы наших стран в ходе Великой Отечественной войны в 1941-1945 годах. Но уже даже если с ней ознакомиться, видно, что великая Победа принадлежит не одной нации. Это общая Победа, одна на всех, добытая дорогой ценой.
«Наша общая Победа» – это посыл живущим сегодня, уверены организаторы. Чтобы помнить о подвиге каждого солдата, каждого труженика тыла.