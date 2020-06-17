«Это общая Победа, одна на всех». В музее Великой Отечественной войны открылась выставка

Новости Беларуси. Сохранить память о прошлом. В музее истории Великой Отечественной Войны состоялась торжественная церемония открытия выставки «Наша общая Победа», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экспозиция организована по инициативе полномочных представителей государств СНГ. Вклад этих стран в победу сегодня неоспорим. На 16 стендах – герои сражений за Москву и Сталинград, на Курской дуге, участники белорусской наступательной операции «Багратион» и Берлинской операции.

Кроме того, здесь представлены экспонаты, рассказывающие о партизанском движении, жизни советского тыла, развитии печати в военное время.

Наталья Карчевская, первый заместитель министра культуры Беларуси:

Выставка, по сути, концептуально является повторением в более сжатом виде выставки музея истории Великой Отечественной войны. Она показывает подвиг всех стран, которые входили в состав Советского Союза, в победе над фашизмом. Показано через великие битвы Великой Отечественной войны. По принципу один ролет – одна битва показана история Великой Отечественной войны и как там были представлены уроженцы разных государств.

Андрей Грозов, постоянный представитель Российской Федерации при уставных органах Содружества независимых государств:

На этой выставке представлена лишь, конечно, часть того, что пережили народы наших стран в ходе Великой Отечественной войны в 1941-1945 годах. Но уже даже если с ней ознакомиться, видно, что великая Победа принадлежит не одной нации. Это общая Победа, одна на всех, добытая дорогой ценой.