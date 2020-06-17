Наталья Кочанова: очень довольна настроением людей. Где бы я ни была, говорят о том, что надо работать

Новости Беларуси. Важный экономический центр 17 июня в центре внимания властей. Увидеть, чем живет регион и услышать, что волнует людей – председатель Совета Республики Наталья Кочанова посетила Барановичи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он из числа 11 городов страны, которые должны получить ускоренное развитие и подтянуть за собой небольшие районы. Особая роль здесь у промышленных флагманов. Так, предприятие «Барановичхлебопродукт» – многие знают их товары под маркой «Гаспадар» – благодаря господдержке встречает 75-летний юбилей выходом на стабильные финансовые показатели.

Наталья Кочанова пообщалась с трудовым коллективом. Кроме рабочих моментов, говорили и о благоустройстве. Судьбу городского парка спикер верхней палаты парламента взяла на личный контроль.

Еще одна точка в маршруте – хлопчатобумажный комбинат. Предприятие – единственное в своем роде в стране. Оно закрывает потребности внутреннего рынка, продукция пользуется спросом и за рубежом. Несмотря на закрытые из-за пандемии границы, на комбинате работу не останавливали, вовремя сориентировались и частично переключились на выпуск востребованных защитных изделий, таким образом обеспечив полный рабочий день.