Наталья Кочанова: очень довольна настроением людей. Где бы я ни была, говорят о том, что надо работать
Новости Беларуси. Важный экономический центр 17 июня в центре внимания властей. Увидеть, чем живет регион и услышать, что волнует людей – председатель Совета Республики Наталья Кочанова посетила Барановичи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Он из числа 11 городов страны, которые должны получить ускоренное развитие и подтянуть за собой небольшие районы. Особая роль здесь у промышленных флагманов. Так, предприятие «Барановичхлебопродукт» – многие знают их товары под маркой «Гаспадар» – благодаря господдержке встречает 75-летний юбилей выходом на стабильные финансовые показатели.
Наталья Кочанова пообщалась с трудовым коллективом. Кроме рабочих моментов, говорили и о благоустройстве. Судьбу городского парка спикер верхней палаты парламента взяла на личный контроль.
Еще одна точка в маршруте – хлопчатобумажный комбинат. Предприятие – единственное в своем роде в стране. Оно закрывает потребности внутреннего рынка, продукция пользуется спросом и за рубежом. Несмотря на закрытые из-за пандемии границы, на комбинате работу не останавливали, вовремя сориентировались и частично переключились на выпуск востребованных защитных изделий, таким образом обеспечив полный рабочий день.
Наталья Кочанова отметила: такое решение было верным. В рамках общения с коллективом затронули и экономику, близкую каждому – цены на услуги ЖКХ, электроэнергию, а также поддержку многодетных семей.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Я довольна настроением людей, очень довольна. Потому что где бы я ни была, люди говорят о том, что надо работать, что нужна работа. Это очень важно. Эта ситуация, которая сегодня складывается в мире в экономике, она ведь непростая, связанная с этой пандемией, с заболеваемостью, которая произошла. Просели предприятия, кооперационные связи. Поэтому люди очень четко сегодня понимают, что главное – иметь работу и зарплату.
Кроме легкой и пищевой промышленности, в городе хорошо развиты строительство, машиностроение и химическая сфера. Всего же в Барановичах под три десятка крупных предприятий.