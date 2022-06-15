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Строевая подготовка, квесты и военный быт. Финал военно-патриотической игры «Орлёнок» стартовал в Минске

15 июня 2022 07:21
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Новости Беларуси. Строевая подготовка, квесты, военный быт и творчество. В Минске стартовал финал военно-патриотической игры «Орленок», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Строевая подготовка, квесты и военный быт. Финал военно-патриотической игры «Орлёнок» стартовал в Минске-1

Участвуют в нем лучшие из лучших – семь команд – победители областных туров игры. На протяжении нескольких дней 130 школьников будут жить в солдатских казармах на базе 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады и знакомиться с буднями военнослужащих. Помимо этого ребят ждет насыщенная конкурсная программа.

Строевая подготовка, квесты и военный быт. Финал военно-патриотической игры «Орлёнок» стартовал в Минске-4

Строевая подготовка, квесты и военный быт. Финал военно-патриотической игры «Орлёнок» стартовал в Минске-6

Александра Гончарова, секретарь Центрального комитета ОО «БРСМ»:
Их ждет очень насыщенная программа – как творческие проекты – это боевые листки, интеллектуальная игра «Квиз» по тематике Великой Отечественной войны. Ну и, конечно, спортивные и военные состязания. Один из таких очень интересных и зрелищных этапов – это строевая подготовка, сборка и разборка автомата и военизированная игра на местности.

Строевая подготовка, квесты и военный быт. Финал военно-патриотической игры «Орлёнок» стартовал в Минске-9

Строевая подготовка, квесты и военный быт. Финал военно-патриотической игры «Орлёнок» стартовал в Минске-11

Александра Шпаковская, учащаяся гимназии № 43 Минска:
Изначально я играла в игру «Зарница». Она очень похожа на «Орленок», но рассчитана на меньшую возрастную категорию. И мы участвовали в республиканском этапе с нашей командой, это было очень интересно. Это был просто незабываемый опыт для всей нашей команды.

Строевая подготовка, квесты и военный быт. Финал военно-патриотической игры «Орлёнок» стартовал в Минске-14

В пятницу, 17 июня, состоятся заключительный этап и торжественное закрытие военно-патриотической игры, а также награждение победителей.

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Александра Гончарова # Александра Шпаковская # Фотофакт

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