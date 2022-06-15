Международная парламентская конференция по защите исторической памяти в Минске. План мероприятий на 15 июня

Сегодня, 15 июня, состоится пленарное заседание, в котором примут участие делегации парламентов России, Казахстана, Армении, Таджикистана и Узбекистана, а также белорусские и зарубежные эксперты, историки, ученые.

Новости Беларуси. «Историческая память: Великая Победа, добытая единством». Международная конференция продолжает работу в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они обсудят усилия международного сообщества по защите исторической памяти, обменяются опытом в области законодательного регулирования вопросов недопущения реабилитации нацизма, героизации нацистских преступников и их пособников.

Накануне участники форума принимали участие в тематических секциях, где в узком формате обсуждали вопросы сохранения исторической памяти. По итогам работы конференции будет принята резолюция. Ее направят в парламенты других государств и международные организации.