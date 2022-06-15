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Международная парламентская конференция по защите исторической памяти в Минске. План мероприятий на 15 июня

15 июня 2022 06:32
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Новости Беларуси. «Историческая память: Великая Победа, добытая единством». Международная конференция продолжает работу в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня, 15 июня, состоится пленарное заседание, в котором примут участие делегации парламентов России, Казахстана, Армении, Таджикистана и Узбекистана, а также белорусские и зарубежные эксперты, историки, ученые.

Международная парламентская конференция по защите исторической памяти в Минске. План мероприятий на 15 июня-1

Они обсудят усилия международного сообщества по защите исторической памяти, обменяются опытом в области законодательного регулирования вопросов недопущения реабилитации нацизма, героизации нацистских преступников и их пособников.

Накануне участники форума принимали участие в тематических секциях, где в узком формате обсуждали вопросы сохранения исторической памяти. По итогам работы конференции будет принята резолюция. Ее направят в парламенты других государств и международные организации.

Международная парламентская конференция по защите исторической памяти в Минске. План мероприятий на 15 июня-4

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# Год исторической памяти # общество # Фотофакт

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