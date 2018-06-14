Прямой эфир

Акцент – на безвозмездное донорство. В Беларуси разрабатывают проект закона о донорстве крови и её компонентов

14 июня 2018 07:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Беларуси разрабатывается проект закона о донорстве крови и ее компонентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Документ будет направлен на обеспечение правовых, экономических и социальных основ государственного регулирования донорства.

Акцент – на безвозмездное донорство. В Беларуси разрабатывают проект закона о донорстве крови и её компонентов-1

В планах создать в Беларуси современное производство по переработке плазмы крови и выпускать необходимые лекарства на основе крови и ее компонентов.

К слову, сегодня, 14 июня, – Всемирный день донора крови. В рамках этого события по всей стране проходят тематические акции. С 2013 года в Беларуси начали возрождать безвозмездное донорство.

Акцент – на безвозмездное донорство. В Беларуси разрабатывают проект закона о донорстве крови и её компонентов-4

Юрий Громак, главный внештатный специалист по службе крови главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома:
В прошлом году мы заготовили безвозмездно порядка 21 % крови и 7,8 % плазмы. На сегодняшний день уже порядка 25 % доноров сдали кровь на безвозмездной основе.

Сегодня количество таких добровольцев в нашей стране увеличилось в 16 раз. Новый законопроект о донорстве крови и ее компонентов направлен на расширение комплекса социального пакета для безвозмездных доноров.

Акцент – на безвозмездное донорство. В Беларуси разрабатывают проект закона о донорстве крови и её компонентов-7

# Донорство в Беларуси # общество # Юрий Громак # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Обзор прессы. Где в Минске живут панды и летающие собаки?
14 июня 2018 06:50

Обзор прессы. Где в Минске живут панды и летающие собаки?

«Нам, как будущим педагогам, эта тема важна». О Целях устойчивого развития говорили с Марианной Щёткиной в БГПУ им. М. Танка
13 июня 2018 19:33

«Нам, как будущим педагогам, эта тема важна». О Целях устойчивого развития говорили с Марианной Щёткиной в БГПУ им. М. Танка

«С каждым днём ситуация ухудшается». Аграрии бьют тревогу из-за засухи: посевы массово гибнут
13 июня 2018 19:02

«С каждым днём ситуация ухудшается». Аграрии бьют тревогу из-за засухи: посевы массово гибнут