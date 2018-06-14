Акцент – на безвозмездное донорство. В Беларуси разрабатывают проект закона о донорстве крови и её компонентов

Новости Беларуси. В Беларуси разрабатывается проект закона о донорстве крови и ее компонентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Документ будет направлен на обеспечение правовых, экономических и социальных основ государственного регулирования донорства.

В планах создать в Беларуси современное производство по переработке плазмы крови и выпускать необходимые лекарства на основе крови и ее компонентов.

К слову, сегодня, 14 июня, – Всемирный день донора крови. В рамках этого события по всей стране проходят тематические акции. С 2013 года в Беларуси начали возрождать безвозмездное донорство.