Акцент – на безвозмездное донорство. В Беларуси разрабатывают проект закона о донорстве крови и её компонентов
Новости Беларуси. В Беларуси разрабатывается проект закона о донорстве крови и ее компонентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Документ будет направлен на обеспечение правовых, экономических и социальных основ государственного регулирования донорства.
В планах создать в Беларуси современное производство по переработке плазмы крови и выпускать необходимые лекарства на основе крови и ее компонентов.
К слову, сегодня, 14 июня, – Всемирный день донора крови. В рамках этого события по всей стране проходят тематические акции. С 2013 года в Беларуси начали возрождать безвозмездное донорство.
Юрий Громак, главный внештатный специалист по службе крови главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома:
В прошлом году мы заготовили безвозмездно порядка 21 % крови и 7,8 % плазмы. На сегодняшний день уже порядка 25 % доноров сдали кровь на безвозмездной основе.
Сегодня количество таких добровольцев в нашей стране увеличилось в 16 раз. Новый законопроект о донорстве крови и ее компонентов направлен на расширение комплекса социального пакета для безвозмездных доноров.