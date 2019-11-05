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Для комфорта жителей. В Марьиной Горке отремонтировали центральную улицу Октябрьскую

05 ноября 2019 11:38
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Новости Беларуси. Подарок накануне праздника 7 ноября сделали жителям Марьиной Горки. Здесь отремонтировали центральную улицу Октябрьскую, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В общей сложности дорожники обновили участок в 1,5 километра. Новое асфальтобетонное покрытие укладывали по современной технологии, поэтому такая дорога с легкостью прослужит несколько лет.

Для комфорта жителей. В Марьиной Горке отремонтировали центральную улицу Октябрьскую-1

Сергей Пашкевич, и.о. заместителя начальника ДРСУ № 169 предприятия «Минскоблдорстрой»:
На данном участке было сфрезеровано порядка 17,5 тысяч кв. метров старого асфальтобетонного покрытия, проведена подгрунтовка всего этого основания и уложено около 2,5 тысяч тонн новой смеси. Оно точно пройдет весь гарантированный срок службы.

Обновленная дорога теперь и у жителей улицы Новая Заря этого же райцентра. Проезжая часть не только покрыта свежим асфальтом, но и стала гораздо шире.

Для комфорта жителей. В Марьиной Горке отремонтировали центральную улицу Октябрьскую-4

# Автодороги Беларуси # общество # Сергей Пашкевич # Фотофакт

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