Для комфорта жителей. В Марьиной Горке отремонтировали центральную улицу Октябрьскую

В общей сложности дорожники обновили участок в 1,5 километра. Новое асфальтобетонное покрытие укладывали по современной технологии, поэтому такая дорога с легкостью прослужит несколько лет.

Новости Беларуси. Подарок накануне праздника 7 ноября сделали жителям Марьиной Горки. Здесь отремонтировали центральную улицу Октябрьскую, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Пашкевич, и.о. заместителя начальника ДРСУ № 169 предприятия «Минскоблдорстрой»:

На данном участке было сфрезеровано порядка 17,5 тысяч кв. метров старого асфальтобетонного покрытия, проведена подгрунтовка всего этого основания и уложено около 2,5 тысяч тонн новой смеси. Оно точно пройдет весь гарантированный срок службы.

Обновленная дорога теперь и у жителей улицы Новая Заря этого же райцентра. Проезжая часть не только покрыта свежим асфальтом, но и стала гораздо шире.