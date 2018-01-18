Стресс для организма или духовное очищение? Как правильно погружаться в купель на Крещение

Новости Беларуси. Православные отмечают крещенский сочельник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 18 января сочельник. И уже добрая традиция этих дней – крещенские купания.

По всей стране оборудованы специальные места, где дежурят и спасатели, и медики. Считается, что в такой праздник купание в ледяной воде даже неподготовленному человеку навредить не может. Илья приехал в Беларусь из Ливана. Он православный. К таким температурам еще не привык, хоть и живет здесь уже 4 года. Там этот праздник тоже отмечают, поэтому решил оценить белорусскую купель – как она захватывает дух.

Илья Хдэйж:

Сейчас, конечно, немножко холодно. Еще не адаптировался. Но все равно хорошие ощущения. Больше 60 купелей по всей стране к празднику подготовили водолазы-спасатели. На Комсомольском озере – одна из самых популярных в Минске.

Александр Лучонок, СТВ:

Как правило, верующие православные трижды погружаются в воду с головой, произнося слова молитвы. Однако как таковых указаний, как нужно окунаться в купель, в принципе и нет. Температура воды – чуть больше нуля. А на улице для января не так холодно – –3. Однако врачи к приему ледяных ванн все же рекомендуют подходить разумно. Всего за полминуты можно получить термический ожог. Дмитрий Мазолевский, заведующий ожоговым отделением Больницы скорой медицинской помощи:

Тяжелый стресс. Не каждый человеческий организм способен перенести его безболезненно.

Поэтому на случаи чрезвычайных ситуаций возле купелей дежурят бригады скорой помощи. В крещенские праздники у них работы традиционно прибавилось. Как и у водолазов-спасателей.

Денис Чешун, начальник станции Комсомольского озера минской городской организации ОСВОД:

С купели ты никуда не выпрыгнешь. Постоянно будут стоять спасатели. Они будут видеть твою реакцию. Если неадекватно начинаешь себя вести, они тебя вытянут.

Только в эти крещенские дни совершают чин великого освящения воды. Она приобретают целительную силу, лечебные свойства и не теряет их долгое время. А на водоемах из-за низких температур она становится еще и чище. Купальщики:



Ощущения невероятные. Летом не такие ощущения. А зимой – очень бодрящие!

В праздник, когда окунаешься, дает заряд бодрости, энергии на целый год.