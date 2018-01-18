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Стресс для организма или духовное очищение? Как правильно погружаться в купель на Крещение

18 января 2018 18:58
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Новости Беларуси. Православные отмечают крещенский сочельник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 18 января сочельник. И уже добрая традиция этих дней – крещенские купания.

Стресс для организма или духовное очищение? Как правильно погружаться в купель на Крещение-1

Стресс для организма или духовное очищение? Как правильно погружаться в купель на Крещение-3

Стресс для организма или духовное очищение? Как правильно погружаться в купель на Крещение-5

По всей стране оборудованы специальные места, где дежурят и спасатели, и медики. Считается, что в такой праздник купание в ледяной воде даже неподготовленному человеку навредить не может.

Илья приехал в Беларусь из Ливана. Он православный. К таким температурам еще не привык, хоть и живет здесь уже 4 года. Там этот праздник тоже отмечают, поэтому решил оценить белорусскую купель – как она захватывает дух.

Стресс для организма или духовное очищение? Как правильно погружаться в купель на Крещение-8

Стресс для организма или духовное очищение? Как правильно погружаться в купель на Крещение-10

Илья Хдэйж:
Сейчас, конечно, немножко холодно. Еще не адаптировался. Но все равно хорошие ощущения.

Больше 60 купелей по всей стране к празднику подготовили водолазы-спасатели. На Комсомольском озере – одна из самых популярных в Минске.

Стресс для организма или духовное очищение? Как правильно погружаться в купель на Крещение-13

Александр Лучонок, СТВ:
Как правило, верующие православные трижды погружаются в воду с головой, произнося слова молитвы. Однако как таковых указаний, как нужно окунаться в купель, в принципе и нет.

Температура воды – чуть больше нуля. А на улице для января не так холодно – –3. Однако врачи к приему ледяных ванн все же рекомендуют подходить разумно. Всего за полминуты можно получить термический ожог.

Дмитрий Мазолевский, заведующий ожоговым отделением Больницы скорой медицинской помощи:
Тяжелый стресс. Не каждый человеческий организм способен перенести его безболезненно.

Стресс для организма или духовное очищение? Как правильно погружаться в купель на Крещение-16

Поэтому на случаи чрезвычайных ситуаций возле купелей дежурят бригады скорой помощи. В крещенские праздники у них работы традиционно прибавилось. Как и у водолазов-спасателей.

Стресс для организма или духовное очищение? Как правильно погружаться в купель на Крещение-19

Денис Чешун, начальник станции Комсомольского озера минской городской организации ОСВОД:
С купели ты никуда не выпрыгнешь. Постоянно будут стоять спасатели. Они будут видеть твою реакцию. Если неадекватно начинаешь себя вести, они тебя вытянут.

Стресс для организма или духовное очищение? Как правильно погружаться в купель на Крещение-22

Только в эти крещенские дни совершают чин великого освящения воды. Она приобретают целительную силу, лечебные свойства и не теряет их долгое время. А на водоемах из-за низких температур она становится еще и чище.

Купальщики:

Стресс для организма или духовное очищение? Как правильно погружаться в купель на Крещение-25


Ощущения невероятные. Летом не такие ощущения. А зимой – очень бодрящие!

Стресс для организма или духовное очищение? Как правильно погружаться в купель на Крещение-27

В праздник, когда окунаешься, дает заряд бодрости, энергии на целый год.

Стресс для организма или духовное очищение? Как правильно погружаться в купель на Крещение-30

Всех поздравляю с праздником – с Крещением! Всем здоровья! От него никогда никто не болеет.

Окунуться верующие могут и завтра, 19 января. Однако не менее важно в день Богоявления посетить храм. Очищает покаяние. По убеждениям священнослужителей, в этом и есть смысл крещенских праздников.

# общество # Фотофакт # Православные в Беларуси # Александр Лучонок

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