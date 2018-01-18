Индийцы будут получать профессионально-техническое образование в Беларуси

В этой стране действует специальная программа обучения за рубежом. Ранее индийские студенты учились в Германии, Великобритании и Сингапуре, с 2018 года в список добавилась и Беларусь. Уже в январе в Минск приедут первые 50 человек, которые будут обучаться по специальностям от автомобилестроения до мехатроники.

Следующим этапом должно стать открытие в Индии белорусского центра профессионально-технической подготовки.