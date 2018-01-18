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Индийцы будут получать профессионально-техническое образование в Беларуси

18 января 2018 16:45
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Новости Беларуси. Беларусь становится площадкой для подготовки профессионально-технических кадров из Индии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Индийцы будут получать профессионально-техническое образование в Беларуси -1

В этой стране действует специальная программа обучения за рубежом. Ранее индийские студенты учились в Германии, Великобритании и Сингапуре, с 2018 года в список добавилась и Беларусь. Уже в январе в Минск приедут первые 50 человек, которые будут обучаться по специальностям от автомобилестроения до мехатроники.

Следующим этапом должно стать открытие в Индии белорусского центра профессионально-технической подготовки.

# общество # Фотофакт # Беларусь-Индия # Кирилл Казаков

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