Прямой эфир

«Человек должен быть кому-то нужен». Две истории о том, как люди становятся родными в детском доме семейного типа

18 января 2018 16:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Супруги Наталья и Дмитрий Макаренко из Бобруйска воспитывают 11 детей, 9 из которых – приемные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Череда новогодних праздников и подарков для них закончилась только сейчас. Семья сменила адрес и переехала в просторный коттедж, где теперь места хватит всем.

«Человек должен быть кому-то нужен». Две истории о том, как люди становятся родными в детском доме семейного типа-1

Юрий Прокопенко, СТВ:
Когда-то этот дом построил сам глава семьи. Со временем семья увеличивалась, и места для всех, объективно, стало не хватать. Теперь калитка заперта, и детских голосов и смеха здесь больше уже не слышно.

В полном составе Макаренко переехали в новый просторный дом. Добротный снаружи и наверняка уютный внутри.

«Человек должен быть кому-то нужен». Две истории о том, как люди становятся родными в детском доме семейного типа-4

«Человек должен быть кому-то нужен». Две истории о том, как люди становятся родными в детском доме семейного типа-6

«Человек должен быть кому-то нужен». Две истории о том, как люди становятся родными в детском доме семейного типа-8

Внутри идеальный порядок. Еще бы! Подмести, пропылесосить и вытереть пыль просить не надо. Сами понимают. Мальчиков – всего двое. Старший Влад любезно проводит экскурсию.

«Человек должен быть кому-то нужен». Две истории о том, как люди становятся родными в детском доме семейного типа-11

Владислав Овсяников, воспитанник детского дома семейного типа:
Здесь, в этой комнате, живем мы с Даником. Он спит на втором ярусе, я – на первом. Дальше расположена комната девочек. Там еще две комнаты девочек, а там живут родители.

Этот дом – самое место для игры в прятки. Спрячешься – попробуй отыскать. Шесть комнат, три санузла, большая гостиная и кухня. Как говорят – настоящие хоромы в 200 квадратов.

«Человек должен быть кому-то нужен». Две истории о том, как люди становятся родными в детском доме семейного типа-14

Вероника Овсяникова, воспитанник детского дома семейного типа:
Комнаты очень красивые, просторные. Интерьер тоже очень красивый. В общем, дом отличный!

«Человек должен быть кому-то нужен». Две истории о том, как люди становятся родными в детском доме семейного типа-17

Алина Бойко, воспитанник детского дома семейного типа:
Мы – семья дружная. Нас родители любят. С сестрами играем в куклы.

«Человек должен быть кому-то нужен». Две истории о том, как люди становятся родными в детском доме семейного типа-20

«Человек должен быть кому-то нужен». Две истории о том, как люди становятся родными в детском доме семейного типа-22

Наталья и Дмитрий Макаренко решили стать приемными родителями семь лет назад. К тому моменту у них уже родились две дочери. Они всегда хотели большую семью. И неважно – родные дети или приемные. Ведь многодетные семьи – самые дружные.

«Человек должен быть кому-то нужен». Две истории о том, как люди становятся родными в детском доме семейного типа-25

Наталья Макаренко, родитель-воспитатель детского дома семейного типа:
В жизни всё материальное – приходящее и уходящее. Человек должен быть нужен кому-то – своей семье в первую очередь.

«Человек должен быть кому-то нужен». Две истории о том, как люди становятся родными в детском доме семейного типа-28

Дмитрий Макаренко, родитель-воспитатель детского дома семейного типа:
Наша семья будет расти. С Натальей будем брать еще детей с приюта, так как у нас больше места стало в доме.

Новый дом семейного типа построен всего за четыре месяца на деньги областного и республиканского бюджетов.

«Человек должен быть кому-то нужен». Две истории о том, как люди становятся родными в детском доме семейного типа-31

Александр Студнев, председатель Бобруйского горисполкома:
Самое главное, что сегодня дети находятся в хорошем доме, живут в хороших условиях. Важно, что у каждого практически есть комната.

«Человек должен быть кому-то нужен». Две истории о том, как люди становятся родными в детском доме семейного типа-34

Принимает сегодня непривычно много гостей и этот уютный дом семейного типа – в Бресте уже пятый. Ключи получили супруги Гуляевы с семерыми детьми, и шесть из них – приемные. Теперь в распоряжении семьи – просторный дом и детская площадка. Маленьких новоселов порадовали и подарками. Особенно желанными для них стали два велосипеда.

«Человек должен быть кому-то нужен». Две истории о том, как люди становятся родными в детском доме семейного типа-37

«Человек должен быть кому-то нужен». Две истории о том, как люди становятся родными в детском доме семейного типа-39

Карина Сычук, воспитанник детского дома семейного типа:
Я приехала сюда 14 декабря с моим братом Данником (ему 9 лет) и с моей сестрой Катей (ей 4 годика). Нам весело здесь.

«Человек должен быть кому-то нужен». Две истории о том, как люди становятся родными в детском доме семейного типа-42

«Человек должен быть кому-то нужен». Две истории о том, как люди становятся родными в детском доме семейного типа-44

Юлия Гуляева, родитель-воспитатель детского дома семейного типа:
Первые несколько дней немножко это всё было коромыслом. А потом постепенно уже дети привыкают к режиму. Мы их лучше узнаем, они все разные. Привыкаем к особенностям каждого ребенка. Дети – к нам.

Всех жильцов этого дома и еще четырех аналогичных соседских объединили в первый в Беларуси «Детский квартал».

«Человек должен быть кому-то нужен». Две истории о том, как люди становятся родными в детском доме семейного типа-47

Причем, инициаторами стали сами семьи. Они будут собираться вместе в общей беседке – а это значит, на улице появилась еще одна семья – из 40 человек.

«Человек должен быть кому-то нужен». Две истории о том, как люди становятся родными в детском доме семейного типа-50

«Человек должен быть кому-то нужен». Две истории о том, как люди становятся родными в детском доме семейного типа-52

# общество # Многодетные семьи в Беларуси # Фотофакт # Юрий Прокопенко

Другие новости рубрики

Все новости
Вялікае свята, да яго трэба пакаянная падрыхтоўка. Православные готовятся к празднику Крещения
18 января 2018 16:26

Вялікае свята, да яго трэба пакаянная падрыхтоўка. Православные готовятся к празднику Крещения

Нас везли в фургонах, а мороз был жуткий. История о том, как двухлетняя девочка выживала в блокадном Ленинграде
18 января 2018 16:07

Нас везли в фургонах, а мороз был жуткий. История о том, как двухлетняя девочка выживала в блокадном Ленинграде

Пожелали сухих рукавов. 18 января принесли присягу будущие бойцы МЧС
18 января 2018 16:02

Пожелали сухих рукавов. 18 января принесли присягу будущие бойцы МЧС