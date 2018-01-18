«Человек должен быть кому-то нужен». Две истории о том, как люди становятся родными в детском доме семейного типа

Новости Беларуси. Супруги Наталья и Дмитрий Макаренко из Бобруйска воспитывают 11 детей, 9 из которых – приемные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Череда новогодних праздников и подарков для них закончилась только сейчас. Семья сменила адрес и переехала в просторный коттедж, где теперь места хватит всем.

Юрий Прокопенко, СТВ:

Когда-то этот дом построил сам глава семьи. Со временем семья увеличивалась, и места для всех, объективно, стало не хватать. Теперь калитка заперта, и детских голосов и смеха здесь больше уже не слышно. В полном составе Макаренко переехали в новый просторный дом. Добротный снаружи и наверняка уютный внутри.

Внутри идеальный порядок. Еще бы! Подмести, пропылесосить и вытереть пыль просить не надо. Сами понимают. Мальчиков – всего двое. Старший Влад любезно проводит экскурсию.

Владислав Овсяников, воспитанник детского дома семейного типа:

Здесь, в этой комнате, живем мы с Даником. Он спит на втором ярусе, я – на первом. Дальше расположена комната девочек. Там еще две комнаты девочек, а там живут родители. Этот дом – самое место для игры в прятки. Спрячешься – попробуй отыскать. Шесть комнат, три санузла, большая гостиная и кухня. Как говорят – настоящие хоромы в 200 квадратов.

Вероника Овсяникова, воспитанник детского дома семейного типа:

Комнаты очень красивые, просторные. Интерьер тоже очень красивый. В общем, дом отличный!

Алина Бойко, воспитанник детского дома семейного типа:

Мы – семья дружная. Нас родители любят. С сестрами играем в куклы.

Наталья и Дмитрий Макаренко решили стать приемными родителями семь лет назад. К тому моменту у них уже родились две дочери. Они всегда хотели большую семью. И неважно – родные дети или приемные. Ведь многодетные семьи – самые дружные.

Наталья Макаренко, родитель-воспитатель детского дома семейного типа:

В жизни всё материальное – приходящее и уходящее. Человек должен быть нужен кому-то – своей семье в первую очередь.

Дмитрий Макаренко, родитель-воспитатель детского дома семейного типа:

Наша семья будет расти. С Натальей будем брать еще детей с приюта, так как у нас больше места стало в доме. Новый дом семейного типа построен всего за четыре месяца на деньги областного и республиканского бюджетов.

Александр Студнев, председатель Бобруйского горисполкома:

Самое главное, что сегодня дети находятся в хорошем доме, живут в хороших условиях. Важно, что у каждого практически есть комната.

Принимает сегодня непривычно много гостей и этот уютный дом семейного типа – в Бресте уже пятый. Ключи получили супруги Гуляевы с семерыми детьми, и шесть из них – приемные. Теперь в распоряжении семьи – просторный дом и детская площадка. Маленьких новоселов порадовали и подарками. Особенно желанными для них стали два велосипеда.

Карина Сычук, воспитанник детского дома семейного типа:

Я приехала сюда 14 декабря с моим братом Данником (ему 9 лет) и с моей сестрой Катей (ей 4 годика). Нам весело здесь.

Юлия Гуляева, родитель-воспитатель детского дома семейного типа:

Первые несколько дней немножко это всё было коромыслом. А потом постепенно уже дети привыкают к режиму. Мы их лучше узнаем, они все разные. Привыкаем к особенностям каждого ребенка. Дети – к нам. Всех жильцов этого дома и еще четырех аналогичных соседских объединили в первый в Беларуси «Детский квартал».