Street-food может быть тоже очень полезным: фестиваль ссобоек на Зыбицкой

Новости Беларуси. 13 июля в Минске прошел фестиваль еды, которую можно и нужно брать с собой, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

5 минут на перекус. Сегодня на Зыбицкой прошел фестиваль ссобойки. Еду можно было попробовать приготовить самому.

Надеюсь, моя тортилья получилась вкусной.

Собрались приготовить и покушать под открытым небом еще до дождя, поэтому настроение не испортилось. Каждый попробовал приготовить то, что нравится. В подарок гурманам вручали бутылку минералки, а еще можно было выведать секреты кулинарного мастерства у выдающихся поваров.