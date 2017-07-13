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Street-food может быть тоже очень полезным: фестиваль ссобоек на Зыбицкой

13 июля 2017 20:08
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Новости Беларуси. 13 июля в Минске прошел фестиваль еды, которую можно и нужно брать с собой, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:
5 минут на перекус. Сегодня на Зыбицкой прошел фестиваль ссобойки. Еду можно было попробовать приготовить самому.

Надеюсь, моя тортилья получилась вкусной.

Собрались приготовить и покушать под открытым небом еще до дождя, поэтому настроение не испортилось. Каждый попробовал приготовить то, что нравится. В подарок гурманам вручали бутылку минералки, а еще можно было выведать секреты кулинарного мастерства у выдающихся поваров.

Street-food может быть тоже очень полезным: фестиваль ссобоек на Зыбицкой-1

Игорь Кольченко, организатор фестиваля:
Проведя фестиваль ссобойки, мы хотели показать, как это хорошо.

Что street-food может быть тоже очень полезным.

Street-food может быть тоже очень полезным: фестиваль ссобоек на Зыбицкой-4

Участники фестиваля:
Отличное настроение, очень интересное мероприятие. В центре города попробовать приготовить что-то самостоятельно, с помощью шеф-повара.

Еще, правда, не пробовали на вкус. Но сама атмосфера увлекательная.

# общество # Фестиваль # Фотофакт # Григорий Азарёнок

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