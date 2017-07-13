Работая по 7-8 часов за рулем так и тренируемся: в Минске выбирают лучшего водителя автобуса

Новости Беларуси. Конкурс на звание лучшего водителя автобуса прошел 13 июля в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Григорий Азаренок, СТВ:
Мастера с большой дороги. Сегодня в Минске выбирали лучшего водителя автобуса.
В конкурсе принимают участие более 100 человек.
Каждый из них должен сдать экзамен по правилам дорожного движения, показать знание машины до каждого винтика и продемонстрировать фигурное вождение. На оборудованной площадке МАЗы с ювелирной точностью объезжали фишки и разворачивались на скорости.