Работая по 7-8 часов за рулем так и тренируемся: в Минске выбирают лучшего водителя автобуса

Новости Беларуси. Конкурс на звание лучшего водителя автобуса прошел 13 июля в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

Мастера с большой дороги. Сегодня в Минске выбирали лучшего водителя автобуса.

В конкурсе принимают участие более 100 человек.

Каждый из них должен сдать экзамен по правилам дорожного движения, показать знание машины до каждого винтика и продемонстрировать фигурное вождение. На оборудованной площадке МАЗы с ювелирной точностью объезжали фишки и разворачивались на скорости.