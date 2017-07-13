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Видеофакт: ливень с грозой в Минске 13 июля

13 июля 2017 20:03
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Новости Беларуси. Повезло так повезло. Ливень с грозой застали нас сегодня прямо во время дежурства по городу, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Видеофакт: ливень с грозой в Минске 13 июля-1

Минут двадцать лило как из ведра. Местами усиливался ветер. После этого дождь утих, но накрапывал ещё примерно час. Традиционно тяжело было проехать по Немиге и Коммунистической.

Видеофакт: ливень с грозой в Минске 13 июля-3

# общество # Погода в Беларуси # Фотофакт

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