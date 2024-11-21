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Белорусская делегация примет участие в пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ

21 ноября 2024 06:29
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В Санкт-Петербург 21 ноября пройдет заседание Совета и пленарное заседание Межпарламентской ассамблеи государств – участников СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусская делегация примет участие в пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ-2

Оно станет уже 57-м по счету. Участие в нем примет и белорусская парламентская делегация, возглавит которую председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова. Запланирован ряд двусторонних встреч и других мероприятий, в частности, заседание Молодежной межпарламентской ассамблеи СНГ.

А завершит двухдневную программу международная конференция. Она получила название «30 лет международного наблюдения за выборами в СНГ: опыт и практические результаты». Участие в ней примут сенаторы, депутаты и представители парламентов ряда государств, а также ученые и эксперты, студенты и аспиранты вузов. 

В рамках конференции будут проведены две панельные дискуссии. Состоится обсуждение вопросов, касающихся истории становления и развития института международного наблюдения на пространстве Содружества Независимых Государств.

# СНГ # Наталья Кочанова

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