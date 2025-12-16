Падеграс, полька, вальс – как в Минском областном суворовском училище готовятся к новогоднему балу

За всю историю Минского областного кадетского училища его выпускниками стали свыше 700 юношей и девушек. Для них открыты двери в силовые вузы страны. А пока юные кадеты только знакомятся с особенностями службы, изучают устав, а в преддверии Нового года добавились и приятные моменты. Традиционно готовятся к праздничному балу. Об этом расскажем в программе «Центральный регион» на СТВ.

Падеграс, полька, вальс... Классическая музыка, погружение в историю и завораживающие танцы. Уже совсем скоро кадеты закружатся в холле училища. Но перед тем как блеснуть перед зрителями идеально отточенными движениями, необходимо уделить максимальное внимание репетициям. Они идут полным ходом. Каждый курс готовит несколько номеров.

Подготовка к балу начинается еще в сентябре. Уже свыше десяти лет номера ставит учитель хореографии Ирина Лаврова. Отточить нужно каждый элемент, соблюдать синхронность движений. И тогда можно уверенно выходить на паркет. По традиции новогодний бал открывает выпускной курс.

Ближе к Новому году холл училища преображается, становится сказано и даже волшебно. Появляется тематический антураж. И конечно, центральный объект – высокая ель, почти до потолка. Зеленая красавица всех объединяет. В этом году в программе есть нововведения.