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Падеграс, полька, вальс – как в Минском областном суворовском училище готовятся к новогоднему балу

16 декабря 2025 13:09
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За всю историю Минского областного кадетского училища его выпускниками стали свыше 700 юношей и девушек. Для них открыты двери в силовые вузы страны. А пока юные кадеты только знакомятся с особенностями службы, изучают устав, а в преддверии Нового года добавились и приятные моменты. Традиционно готовятся к праздничному балу. Об этом расскажем в программе «Центральный регион» на СТВ.

Падеграс, полька, вальс – как в Минском областном суворовском училище готовятся к новогоднему балу-2

Падеграс, полька, вальс... Классическая музыка, погружение в историю и завораживающие танцы. Уже совсем скоро кадеты закружатся в холле училища. Но перед тем как блеснуть перед зрителями идеально отточенными движениями, необходимо уделить максимальное внимание репетициям. Они идут полным ходом. Каждый курс готовит несколько номеров.

Падеграс, полька, вальс – как в Минском областном суворовском училище готовятся к новогоднему балу-4

Подготовка к балу начинается еще в сентябре. Уже свыше десяти лет номера ставит учитель хореографии Ирина Лаврова. Отточить нужно каждый элемент, соблюдать синхронность движений. И тогда можно уверенно выходить на паркет. По традиции новогодний бал открывает выпускной курс.

Падеграс, полька, вальс – как в Минском областном суворовском училище готовятся к новогоднему балу-6

Ближе к Новому году холл училища преображается, становится сказано и даже волшебно. Появляется тематический антураж. И конечно, центральный объект – высокая ель, почти до потолка. Зеленая красавица всех объединяет. В этом году в программе есть нововведения.

Падеграс, полька, вальс – как в Минском областном суворовском училище готовятся к новогоднему балу-8

Ирина Лаврова, учитель хореографии Минского областного кадетского училища:
Первый курс, так как они вообще новички, для них введение в сам процесс – очень интересно и страшновато. С ними нужно работать и психологически. Как правило, мы для первого курса брали номер «Падеграс», но в этом году чуть-чуть изменили программу. Полностью изменили бальную карту. Очень много интересных новых танцев.

Подробности смотрите в видео.

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