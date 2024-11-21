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Выпуск импортозамещающих сельхозмашин удвоят в Иваново

21 ноября 2024 06:31
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Время для реализации самых смелых идей и планов. Инвестиции в региональные инициативы приносят ощутимый экономический эффект областям. На местах активно включились в реализацию программы «Один район – один проект», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выпуск импортозамещающих сельхозмашин удвоят в Иваново-2

Сильные регионы – сильная страна. На этом не единожды акцентировал внимание глава государства. На заседании Президиума ВНС Александр Лукашенко еще раз вернулся к теме, подчеркнув, что результаты выполнения программы отражают эффективность работы всей вертикали власти. Новые современные производственные площадки создаются как в крупных, так и в небольших городах. Инвестиции помогают развиваться в том числе уже действующим производствам. 

Выпуск импортозамещающих сельхозмашин удвоят в Иваново-4

В Иваново удвоят выпуск импортозамещающих сельхозмашин. Из ремонтно-механической мастерской выросло небольшое, но перспективное предприятие. Не развалившись в перестройку, уже в начале 90-х здесь освоили новое производство. 

Основываясь на опыте лучших мировых производителей, ивановцы сделали собственные конструкторские разработки прицепных опрыскивателей сельхозрастений, адаптировав под нашу почву и климат. А благодаря программе «Один район – один проект» предприятие получило новый импульс в развитии.

Выпуск импортозамещающих сельхозмашин удвоят в Иваново-6

Павел Чешун, директор ОАО «Мекосан»:
И по себестоимости пытаемся ниже произвести продукцию, и по качеству лучше. Конкурировать в нынешних условиях, понятно, сложнее, но мы как делали – у нас менталитет такой – так и делаем.

Сегодня здесь производят конструкции как на колесных шасси, так и навесные. В месяц с нуля здесь собирают порядка 20 единиц опрыскивателей и протравливателей семян. Реализация инвестиционного проекта обошлась в 1 миллион 200 тысяч рублей. Из них только шестая часть – собственные средства, остальная сумма – кредитные ресурсы. 

Полмиллиона рублей было выделено облисполкомом на основании президентского указа «О дополнительных мерах по обеспечению стабильного функционирования экономики».

# Государственная политика

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