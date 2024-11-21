Выпуск импортозамещающих сельхозмашин удвоят в Иваново

Время для реализации самых смелых идей и планов. Инвестиции в региональные инициативы приносят ощутимый экономический эффект областям. На местах активно включились в реализацию программы «Один район – один проект», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сильные регионы – сильная страна. На этом не единожды акцентировал внимание глава государства. На заседании Президиума ВНС Александр Лукашенко еще раз вернулся к теме, подчеркнув, что результаты выполнения программы отражают эффективность работы всей вертикали власти. Новые современные производственные площадки создаются как в крупных, так и в небольших городах. Инвестиции помогают развиваться в том числе уже действующим производствам.

В Иваново удвоят выпуск импортозамещающих сельхозмашин. Из ремонтно-механической мастерской выросло небольшое, но перспективное предприятие. Не развалившись в перестройку, уже в начале 90-х здесь освоили новое производство. Основываясь на опыте лучших мировых производителей, ивановцы сделали собственные конструкторские разработки прицепных опрыскивателей сельхозрастений, адаптировав под нашу почву и климат. А благодаря программе «Один район – один проект» предприятие получило новый импульс в развитии.