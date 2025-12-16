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«Всего в трех сутках от точки». Комета 3I/ATLAS приближается к Земле

16 декабря 2025 13:32
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«Всего в трех сутках от точки». Комета 3I/ATLAS приближается к Земле-0

Межзвездный объект 3I/ATLAS сблизится с Землей 19 декабря около 7 часов утра по московскому времени. В течение недели дистанция до планеты будет сохраняться около 500 тысяч километров, после чего она начнет удаляться. Об этом пишет ТАСС.

По яркости комета занимает третье место среди объектов наблюдения, но увидеть ее можно только в профессиональные телескопы.

Сориентироваться на небе помогут звезды Арктур, Сириус, Процион и особенно Регул в созвездии Льва. Наилучшие условия для наблюдений наступают ночью с 1 до 2 часов и длятся до рассвета.

3I/ATLAS – это третий межзвездный объект, открытый астрономами. До него были обнаружены астероид Оумуамуа и комета 2I/Borisov. При этом ученые подчеркивают, что он не представляет никакой угрозы для Земли.

Фото: pixabay / носит иллюстративный характер

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