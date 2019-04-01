«Страшно теперь выпустить детей»: овчарка в Минске набросилась на годовалого ребёнка и прокусила ногу

Вечером 18 марта женщина вместе с тремя детьми собиралась на прогулку. А дальше события разворачивались, как в кошмаре. Рассказываем подробности в программе «Добро пожаловаться».

Женщина тут же вызвала милицию и скорую. Прибывшие медики сразу сделали годовалой Варе несколько уколов от бешенства. Отпечатки зубов, кровавые ссадины и сильнейший стресс – далеко не все последствия чудовищного знакомства с соседской собакой. С момента ЧП прошло уже больше недели, но злобная овчарка и по сей день держит в страхе весь подъезд.

Ольга, мама покусанного ребёнка: Всё произошло, когда старший сын сравнялся с дверью. Дети только вернулись из школы, мы собирались ехать в магазин. Я осталась одна, муж уехал в командировку. Старший ребёнок взял малышку на руки, и они начали спускаться, я следом за детьми выкатила коляску. Открылась дверь, и в тот момент собака начала бросаться на детей. Старший сын пытался увернуть её. Собака укусила за левое бедро.

Ольга: Посещали невролога, ребёнку назначили лечение. Она ночью очень плохо спит, просыпается, плачет, у ребенка сильный испуг. Старшие тоже испугались, теперь боятся выйти на улицу. Страшно теперь выпустить детей, потому что в любой момент это может повториться.

Надежда Цыркун, кандидат психологических наук, доцент:

Возникают реакции боязни всех собак. Человек всегда будет растерян, и не знать, как поступить. Возникают фобические реакции. Даже если будет самая добрая собака. Трудность психологической травмы состоит в том, что её последствия могут проявляться в течение всей жизни, и не известно, когда ярко проявят себя. Поэтому в суде будет трудно определять, насколько человек пострадал.

Про ЧП в доме на Почтовой говорит целая улица, двор и трубит весь Интернет. Мнения соседей на поводу ситуации разделились: одни поверить не могут, что овчарка способна на жёсткость, другие не на шутку обеспокоены за жизнь Вари.

Опрос:

– Если бы собака укусила этого ребёнка, то она бы просто откусила ногу. Она довольно безобидная, спокойная собака.

– Если собака себя неадекватно ведёт, то можно ставить вопрос об усыплении.

– Конечно, никто намордники не надевает, это очень редко бывает.

Кинолог Евгений Кобец дрессирует различные породы собак более 30 лет и может по одному виду животного определить его характер. Мужчина уверен: то что собака как с цепи сорвалась – вопиющий беспредел. Научить хорошим манерам можно абсолютно любого питомца.

Евгений Кобец, председатель Белорусского общественного спортивного кинологического объединения:

С собакой нужно заниматься с самого раннего возраста. Она должна не просто слушаться, а слушаться безукоризненно. Собака обучается в любом возрасте. Немецкая овчарка – порода служебная. Это, в основном, розыскные собаки, функция розыскных собак – задержание человека, защита его имущества. Это собаки средней агрессивности. Здесь виноват владелец собаки, потому что любая собака, как бы она не была воспитана, она должна быть под контролем хозяина.

Для владельца овчарки произошедшее – тоже шок. Ведь обиженная соседка и петиции в Интернете вовсю требуют усыпить агрессора! Но комментировать ситуацию для нашей программы он наотрез отказался.