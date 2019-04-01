Администрация Президента проведёт выездные приёмы граждан в регионах

Новости Беларуси. Администрация Президента Беларуси продолжает проводить выездные приемы граждан в регионах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Администрация Президента Беларуси продолжает проводить выездные приемы граждан в регионах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Очередные встречи пройдут со 2-ого по 5-ое апреля. Они будут особенными. Представители Администрации проверят, как местные власти решают вопросы, которые жители районов направили в БЕЛТА во время акции «Ваш вопрос Президенту» при подготовке и проведении «Большого разговора с главой государства».
График приемов вы сейчас видите на своих экранах. Так, помощник Президента Александр Косинец встретится с гражданами 3 апреля в Борисовском райисполкоме. 5 апреля в Сенненском райисполкоме встречу проведет замглавы Администрации Владимир Жевняк, а в Островецком райисполкоме – помощник Президента – инспектор по Гродненской области Иван Лавринович.