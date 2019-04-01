Администрация Президента проведёт выездные приёмы граждан в регионах

Новости Беларуси. Администрация Президента Беларуси продолжает проводить выездные приемы граждан в регионах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Очередные встречи пройдут со 2-ого по 5-ое апреля. Они будут особенными. Представители Администрации проверят, как местные власти решают вопросы, которые жители районов направили в БЕЛТА во время акции «Ваш вопрос Президенту» при подготовке и проведении «Большого разговора с главой государства».