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Администрация Президента проведёт выездные приёмы граждан в регионах

01 апреля 2019 09:04
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Новости Беларуси. Администрация Президента Беларуси продолжает проводить выездные приемы граждан в регионах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Администрация Президента проведёт выездные приёмы граждан в регионах-1

Очередные встречи пройдут со 2-ого по 5-ое апреля. Они будут особенными. Представители Администрации проверят, как местные власти решают вопросы, которые жители районов направили в БЕЛТА во время акции «Ваш вопрос Президенту» при подготовке и проведении «Большого разговора с главой государства».      

Администрация Президента проведёт выездные приёмы граждан в регионах-4

График приемов вы сейчас видите на своих экранах. Так, помощник Президента Александр Косинец встретится с гражданами 3 апреля в Борисовском райисполкоме. 5 апреля в Сенненском райисполкоме встречу проведет замглавы Администрации Владимир Жевняк, а в Островецком райисполкоме – помощник Президента – инспектор по Гродненской области Иван Лавринович.  

# Прием граждан # общество # Фотофакт

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