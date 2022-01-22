Страшно понимать, что люди стёрты с лица земли. В Могилёвской области дети сделали макеты сожжённых во время войны деревень

Новости Беларуси. Год исторической памяти открыл Могилев. Площадкой для официального старта стал областной художественный музей Масленикова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К вниманию гостей сразу несколько выставочных проектов. Форматы экспозиций словно соединяют века – от возрожденной фрески до голограммы. Среди арт-объектов и экспонаты, сделанные руками детей. Могилевские школьники воскресили из бумаги и других материалов 60 сожженных деревень области.

Крохотные окошки, пластилиновые человечки и крыши из льняных ниток. Макет деревни Дубинка Могилевского района – это коллективная работа учеников вендорожской школы. История, современные исследования и творчество. В руках детей сожженная карателями деревня Дубинка оживает на куске пластика. Здесь все – от расположения и формы домиков до масштабов местной фермы – максимально приближено к довоенному облику населенного пункта. Чтобы добиться такого эффекта, и ребятам, и взрослым пришлось постараться.

Валерия Мякшанова, ученица вендорожской средней школы:

Мы с моим учителем истории нашли даже очень старую книгу 1937 года, где были нарисованы эти дома до войны. Тем более у нас есть свидетельница тех событий, жительница, которая жила в Дубинке, Петровская Александра Тихоновна. Мы поехали к ней, она нам рассказала, как выглядела Дубинка. И мы вот по ее воспоминаниям, по ее рассказам уже начали составлять этот макет.

Вячеслав Орловский, директор вендорожской средней школы:

Такие проекты, занятия именно историей родного края, изучение подвигов, умение что-то сделать своими руками, они же здесь и учились чему-то, – это очень важно, это им поможет в будущей жизни и в воспитании, и в становлении как граждан нашей страны. Анатолий Исаченко: «Некоторые деятели пытаются по-другому говорить о Великой Отечественной войне». Читайте здесь.

Руками школьников созданы макеты 60 деревень, сожженных фашистами во время Великой Отечественной войны. И это меньше половины сел Могилевской области, которые постигла трагическая участь Хатыни. Детские работы стали частью большой экспозиции, и многих гостей выставки именно они тронули до глубины души.